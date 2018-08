Atriz mirim da Globo diz que cachorro é anestesiado para algumas cenas

Na edição desta quarta-feira (8) do programa vespertino Vídeo Show, da Rede Globo, duas atrizes mirins da novela “O Tempo Não Para” fizeram uma visita ao estúdio da atração, acompanhadas do cachorro que dá vida ao personagem Pirata na nova trama das sete.

O que ninguém esperava é que essa visita tão fofa fosse se tornar uma dor de cabeça para os produtores da emissora. A atriz Natthalia Gonçalves disse que, para algumas cenas, o cachorro é anestesiado.

“A gente tem o truque pra deixar ele deitado, só que agora como a gente não está com a comida não dá pra fazer. E também às vezes dá anestesia porque ele não para quieto”, disse Natthalia.

Sophia Abraão, voltou a tocar no assunto, após o encerramento da participação das pequenas atrizes.

“Gente, só um esclarecimento, todas as cenas com cachorro são acompanhadas pelos seus donos. A gente tem dois cachorros para interpretar o papel de Pirata que são adestrados para fazer todas as suas cenas, inclusive as que aparece dormindo”.

Uma produtora da novela também foi chamada para dar esclarecimentos sobre a afirmação da pequena atriz.

“Então, eu estou aqui para esclarecer uma situação. A gente usa o adestramento sempre com recompensa positiva. No set, sempre tem o adestrador e o veterinário que acompanha os animais que a gente grava. A gente usa os truques e dá uma recompensa”, finalizou a produtora.