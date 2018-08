Dois filmes entram em cartaz no Cine Casarão nesta semana

Manaus - A produção sueca “Bergman 100 Anos” e a franco-americana “Uma Escala em Paris” são dois grandes filmes que chegam a sala de cinema do Casarão de Ideias nesta semana. O Cine Casarão tem sessões de quinta a domingo com exibições às 16h, 18h, 20h e aos domingos 17h e 19h.

Bergman traz relatos de atores, críticos de cinema e historiadores, sobre as obras e o retrato do sueco que dirigiu cerca de 60 filmes entre 1946 e 2003, com narrativa de Magnusson. O foco é o ano de 1957, quando Bergman lança dois filmes, filma mais dois, dirige um telefilme e quatro peças de teatro.

Conversando com atores, colaboradores, críticos e historiadores, o filme traça o retrato de um homem obsessivo, instável, difícil de lidar, mas ao mesmo tempo um dos maiores artistas da história da Suécia, e também o único diretor a receber a "Palma das Palmas" no festival de Cannes.

Já a outra estreia do Cine Casarão é o filme francês “Uma Escala em Paris”. A comédia romântica conta a história de Gina (Lindsay Burdge), uma comissária de bordo americana, que depois de uma temporada sozinha e deprimida pelo suicídio de seu namorado, acaba conhecendo e se apaixonando por Jérôme (Damien Bonnard), um garçom parisiense. E, quando finalmente decide ficar na França para viver este amor, surge Clémence (Esther Garrel), um antigo amor de Jérôme que transformará a vida de Gina em uma rede de desilusões e loucura.

Serviço

Cine Casarão

Onde: Rua Barroso, 279, Centro

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Leia mais:

Cine Casarão amplia horários de sessões