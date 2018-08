Luke Marcell se apresenta neste sábado no Amazonas Beer Festival

Manaus - A 1ª edição do Amazonas Beer Festival continua agitando os amantes cervejeiros no Amazonas Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul da capital. No sábado (11), é o cantor amazonense Luke Marcell quem sobe ao palco do evento para abrilhantar o festival e fazer uma homenagem especial em alusão ao Dia dos Pais, com o lançamento ao vivo da música e videoclipe de ‘Reggae Paiê’, sua nova música de trabalho.

O jovem vem ganhando cada vez mais destaque no cenário musical local e autoral. Músico desde os 15 anos, Luke não esconde que a música surgiu em sua vida como uma válvula de escape aos problemas sentimentais que passava na época. As letras das músicas de Marcell destacam a importância de conhecer os próprios sentimentos por meio da esperança e da superação de fases negativas na vida.

Apesar de jovem, o músico esbanja sensibilidade e sabedoria emocional, características que vem rendendo bons frutos na construção de sua carreira. Ele conta que recebeu o convite do Amazonas Shopping para integrar o line-up do evento com muita satisfação.

“Vai ser uma oportunidade bem especial pra mim pois toda essa mídia que estou recebendo ainda é algo muito novo e estou aprendendo a lidar. Quem conhece meu trabalho sabe que atuo mais na internet então, poder estar mais próximo do público, em um show ao vivo, é um ótimo exercício de amadurecimento musical pra mim. Aproveitar a situação para homenagear todos os pais, inclusive o meu, torna a apresentação mais especial ainda”, declara Luke.

Processo Criativo

O lançamento da música com videoclipe ‘Reggae Paiê’ deve acontecer às 14h, horário em que o músico sobe ao palco do festival. A obra fala sobre a relação de amor e crescimento emocional entre pai e filho, e ainda de acordo com Luke Marcell, a música foi escrita baseada nas histórias vividas entre o cantor e seu pai.

“O clipe é uma aventura vivida em animação. Esse é o trabalho mais arriscado mais que fiz até agora porque eu decidi fugir das imagens do mundo real e contar essa poesia em forma de desenho. Fugindo um pouco também do formato acústico, a música é acompanhada de um instrumental completo e eu espero que possa tocar o coração dos pais, mães, filhos e familiares que estiverem lá contemplando meu show”, revelou o músico, que deve disponibilizar o material em seu canal no Youtube também no dia 11.

Amazonas Beer Festival



O Amazonas Beer Festival é o primeiro festival de cerveja de Manaus e acontece do dia 2 a 12 de agosto, no Amazonas Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista – Zona Centro-Sul de Manaus.

No local será possível experimentar diferentes cervejas artesanais, aprender um pouco sobre a história da cerveja e se divertir com as atrações musicais que lotam a programação do evento.

O festival também é a oportunidade de apresentar ao público o vasto cenário de cervejas produzidas no Amazonas. Entre os selos etílicos regionais estarão as cervejarias – Rio Negro, Battuta, Mahy, Sarapó, Taverna, além da tradicional – Cachaçaria do Dedé.

