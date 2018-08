Shows de Demi Lovato no Brasil são cancelados

Os próximos shows da turnê do disco Tell Me You Love Me, de Demi Lovato, foram cancelados. A cantora passaria pela América do Sul a partir de 14 de novembro, com shows marcados para quatro cidades no Brasil, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. Os shows em Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, também foram cancelados.

O cancelamento dos shows acontece poucas semanas após a artista sofrer uma overdose, em 24 de julho. Ela já teve alta do hospital e está em uma clínica de reabilitação sem previsão de saída.

Segundo a Eventim, empresa responsável pela venda de ingressos para os shows de Demi Lovato no Brasil, o reembolso poderá ser solicitado a partir do dia 15 de agosto. As compras realizadas no site serão automaticamente canceladas e o valor totalmente restituído.

Já os ingressos adquiridos em bilheteria serão reembolsados por meio de uma solicitação de estorno no cartão. Nos casos de compra em dinheiro, deverá ser enviado uma foto do ingresso, acompanhado de um formulário de solicitação de estorno, para o e-mail da Eventim. Para mais informações, entre em contato com cancelamento@eventim.com.br.

