Dia dos Pais terá programação especial no Park Vieiralves

Manaus - Se o presente para o domingo do Dia dos Pais for um encontro em família, o Park Vieiralves é o local ideal. São 14 iniciativas com diferentes opções gastronômicas para todos os gostos. Frutos do mar, comida italiana, sanduíches árabes, hambúrgueres artesanais, culinária mexicana, japonesa e muito mais!

Especialmente para o domingo do Dia dos Pais (12), os empreendedores vão ofertar descontos especiais. Os visitantes vão poder conferir, ainda, apresentações musicais de talentosos artistas manauaras. Os shows são gratuitos!

Jorjão Pampolha e Nicole encantam o público com muita música brasileira em formato acústico. O Park Vieiralves está situado na Rua Rio Madeira, n. 710, bairro Nossa Senhora das Graças e funciona das 18h às 22h. No domingo abre mais cedo, às 17h. Entrada gratuita.

