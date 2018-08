Luau Tucupi reúne artistas regionais e autorais em noite sertaneja

Manaus - Com o objetivo de fomentar o cenário musical para artistas que estão começando carreiras autorais, a produtora Tucupi Web, realiza neste sábado (11) a 1ª edição do Luau Tucupi – Noite Sertaneja. O evento acontecerá à partir das 19h, no Recanto do Pinica, que fica localizado na Avenida Coletora, bairro Águas Claras.

Os ingressos, que já estão no 2º lote, custam R$ 20 e podem ser adquiridos de forma on-line pelo site ingresse.com, ou pelo número de telefone (99350-9223). As entradas também serão vendidas na bilheteria do luau, no dia da festa.

De acordo com o produtor do evento e jornalista, Jhonatan Souza, o Tucupi Web é um projeto de plataforma midiática que busca conversar com o público manauara sobre a difusão de novos nomes no mercado musical local e a ideia é efetivar essa estrutura por meio de uma webrádio que já deve ir ao ar neste domingo (12), após o luau.

“A nossa intenção é que o Luau Tucupi seja uma festa de várias edições onde cada uma delas contempla apenas um estilo musical. Nesse sábado acontece a noite sertaneja por conta da explosão de artistas regionais que vem fazendo sucesso dentro dessa vertente. Essa primeira edição também tem uma proposta bem especial que é a gravação do DVD dos artistas que devem se apresentar no palco do Tucupi”, explica o comunicador Jhonatan Souza.

A noite contará com 4 atrações musicais: Beatriz Leal, Raphaela Riccelli, Igor Oliveira e Elmer Cruz. Além de participações e os Dj's Thiago Águila e Thel para animar nos intervalos do luau, que também será a oportunidade da gravação do DVD dos artistas participantes.

A estrutura do luau também deve contar com praça de alimentação, food trucks de churrasco e hamburguer’s, além de uma ação da empresa de bebidas Tropical, que vai distribuir drink’s de açaí e guaraná para o público. A ação de bebidas também tem a estratégia de trazer identidade cultural ao evento por meio dos sabores oferecidos – açaí e guaraná- essencialmente amazônicos.

Apesar de jovem, a cantora sertaneja Beatriz Leal é dona de um repertório autoral e de uma voz marcante | Foto: Reprodução

Novos Talentos

Apesar de jovem, a cantora sertaneja Beatriz Leal, de 20 anos, é dona de um repertório autoral e de uma voz marcante que, na noite de Manaus, vem dando vida à interpretações de grandes nomes da cena sertaneja nacional como, Marília Mendonça e Jorge & Matheus. Ela conta que o interesse pela música começou há 10 anos quando passou a integrar o coral da igreja e descobrir que gostava de cantar.

Aos 20 anos, Beatriz concentra uma extensa agenda de shows e já lançou material de trabalho no Youtube. Agora ela se prepara para gravar o primeiro DVD da carreira, durante o Luau Tucupi.

“Os últimos 5 anos tem sido bem decisivos na minha vida pois venho ganhando destaque regional e isso é resultado de um trabalho que eu faço com muita verdade. Fiquei muito feliz em receber o convite do Jhonatan para participar do evento porque, como músicos, acabamos aprendendo a gostar de tudo um pouco, mas estar no palco vivendo de sertanejo, pra mim é uma dádiva”, declara Beatriz Leal.

