Cervejarias locais lançam novos produtos no Amazonas Beer Festival

Manaus - As cervejarias Rio Negro e Mahy, de Manaus, lançam em primeira mão, nesta quinta-feira (09), no Amazonas Beer Festival, dois novos produtos que irão colocar no mercado. A apresentação das novas cervejas será às 18h, no espaço do evento, no Amazonas Shopping.

O Amazonas Beer Festival, que funcionará até domingo (12), conta com stands de cervejas artesanais, opções gastronômicas, shows musicais e exposição. Promovido pelo Amazonas Shopping, o evento faz parte da programação em homenagem ao Dia dos Pais. O espaço do festival está montado na Praça de Eventos da expansão do centro de compras.

A cervejaria Rio Negro está lançando a IPA Single Hop Mosaic e a Mahy, a Hazy Ipa. Durante o lançamento, o público vai poder conhecer um pouco mais sobre o processo de fabricação das novas cervejas.

Shows

Os visitantes do Amazonas Beer Festival também podem curtir uma programação musical variada de shows de rock e blues. As apresentações acontecem sempre às 16h e às 19h.

Nesta quarta-feira (08) às 16h, tem show da banda Physis, com um repertório de clássicos do rock. Estão no setlist da apresentação canções das bandas Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple e Whitesnake. Às 19h, Sandro Sasso fará um show mesclando músicas do rock nacional e internacional.

Quinta-feira (09), 16h, a banda Jezzduo apresenta um pout-pourri de músicas de Bruno Mars, James Blunt e Robbie Williams. Às 19h, tem show com o grupo Rockaholics.

A banda N-69 se apresenta na sexta-feira (10), às 16h, cantando canções de blues. A surpresa da noite será a apresentação do cantor David Assayag. Conhecido por cantar toadas de boi, ele inova ao apresentar um repertório voltado para o rock.

Thiago Carvalho sobe no palco no sábado (11), 16h, para um show que inclui músicas de Beatles, The Clash, David Bowie, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Nirvana e Foo Fighters. Às 19h, o cantor Adriano Arcanjo fará uma apresentação de sambarock.

Rafael Brito retorna ao palco no último dia do Amazonas Beer Festival, domingo (12), às 19h, para animar a festa com canções do rock nacional. A noite encerra com o show da banda Physis, às 19h.

*Com informações da assessoria