Exposição celebra trajetória artística do amazonense Óscar Ramos

Manaus - Um dos principais nomes das artes visuais do Amazonas, o artista Óscar Ramos, será tema, no próximo sábado (11), de uma exposição em homenagem aos seus 80 anos de vida. A homenagem acontecerá no Studio 5, zona Sul de Manaus. Além da exposição com obras do artista haverá, ainda, exibição de um documentário e um talk show.

A exposição "Poemas Visuais e Retrospectiva" tem curadoria do artista José Cardoso e celebra o artista nascido em Itacoatiara, a 269 quilômetros de Manaus, cujo a obra ganhou o mundo. A visitação ficará aberta ao público das 10h às 22h.

Óscar Ramos, no campo das artes visuais, quer como design gráfico, como diretor de arte, pintor ou cenógrafo, possui uma longa trajetória composta por 60 anos de produção, marcada pelo experimentalismo de apelo universal. Atualmente, o artista é curador do Paço da Liberdade.

Na exposição, o público poderá apreciar dois estilos distintos artista que demonstra seu talento na pintura em óleo sobre tela, desde o início da década de 60, passando pela fase da retícula, que o consagrou nos maiores salões de arte do Brasil, Inglaterra e Espanha, e também na arte digital, está sendo utilizada na última década para dar forma à sua marcante poesia visual.

Além da exposição, haverá, ainda, a exibição do documentário “Óscar Ramos: O homem que morava no Éden”, de Sérgio Cardoso. Serão duas sessões, a primeira às 15h e a segunda às 18h30.

Ainda no dia 11, às 16h30, o grande homenageado vai realizar um talk show sobre sua vida e carreira. Além de Óscar, estarão presentes José Cardoso, curador da exposição, e o escritor, cineasta e jornalista, Márcio Souza.

*Com informações da assessoria

