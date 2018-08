Ceti João dos Santos Braga recebe espetáculo ‘Cheiro do Nordeste'

Manaus - No dia 9 de agosto a Companhia de Dança Encontro das Águas apresentará o espetáculo “Cheiro do Nordeste” aos alunos do Centro Educacional de Tempo Integral João dos Santos Braga, localizado no conjunto João Paulo, Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

A iniciativa partiu da diretora da companhia, Juliana Borges, que deu início, em fevereiro deste ano, ao Projeto Jovem Profissional da Dança, que conta com a participação de 6 bailarinas profissionais.

Chegando ao final de sua primeira edição, após ter realizado 5 apresentações de “Cheiro do Nordeste” na área central de Manaus, a idealizadora do projeto comovida pelas causas humanitárias, compreendeu que regiões da área de expansão da cidade também precisam ter acesso às artes e vivências culturais. “Há manauaras que nunca tiveram a chance de conhecer o Teatro Amazonas ou até outros patrimônios históricos da cidade. Levar arte à jovens e adolescentes é uma forma de contribuir para a formação dos mesmos”, ressalta Juliana.

De acordo com a gestora da escola, Ida Laura dos Santos Nascimento, a instituição sempre estará de portas abertas as iniciativas como essas pois elas despertam nos alunos o interesse em descobrir e desenvolver suas habilidades artísticas, apartando-os da ociosidade.

“Cheiro do Nordeste” é um espetáculo de dança contemporânea que retrata a luta do povo do nordeste brasileiro que sofre com a seca. “A ideia de trabalhos com essas temáticas levados às escolas complementa e associa o conhecimento de alunos em relação à geografia, história e cultura de seu país”.

O evento será realizado pela parte da manhã no auditório da instituição em duas sessões e atenderá em média um público de 500 alunos. A companhia se disponibiliza para contribuir com apresentações em outras instituições públicas que carecem de propostas artísticas dessa natureza. Para mais informações entrar em contato pelo número 98447-1762.

*Com informações da assessoria

