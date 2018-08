Novo filme do Ursinho Pooh não será exibido na China

| Foto: Divulgação

O governo da China tomou a decisão de censurar o filme “Christopher Robin”, uma adaptação live-action dos contos do personagem Ursinho Pooh, proibindo a exibição da produção em todo o território chinês.



A justificativa para a censura é de que o governo quer evitar as comparações do personagem com a forma física do presidente Xi Jinping - algo que vem acontecendo com frequência em forma de memes que circulam nas redes sociais.

Segundo a agência de notícias Associated Press, o presidente chinês não gosta das comparações e começou uma proibição sistemática de todos os conteúdos envolvendo o personagem.

Leia mais:

Zeudi Souza - um nome da resistência do cinema amazônico

12 filmes para ficar de olho em 2018