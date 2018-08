Cartunista do EM TEMPO participa da Bienal do Livro em São Paulo

Voltado para crianças e pré-adolescentes, o gibi “Khalil” mostra, de forma bem-humorada, que todos são iguais, independentemente da religião que professam | Foto: Divulgação

Manaus - Nos dias 11 e 12 de agosto a cartunista marroquina do jornal EM TEMPO, Malika Dahil, estará presente na Bienal do Livro em São Paulo para lançar o livro em quadrinhos ‘Khalil’. O convite para que a artista contemplasse a lista de profissionais do grafismo foi feito pela Federação das Associações Muçulmanas Brasil(FAMBRAS). A obra é uma história educativa que debate sobre o preconceito vivido por muçulmanos islamitas que vivem no país.



O processo de criação da aventura em quadrinhos também foi realizado com apoio do marido da muçulmana Malika - o brasileiro Eunuquis Aguiar - e o roteiro da história foi assinado pelo também brasileiro, Rogério Mascarenhas.

A proposta do livro é incentivar um diálogo com a sociedade sobre os estigmas colocados aos islamitas que moram no Brasil e geralmente sofrem preconceitos pela escolha da religião que é erroneamente associada as práticas terroristas por homens bombas.

Nascida em Marrocos e radicada no Amazonas há três anos, a muçulmana e islamita Malika Dahil volta pela segunda vez à São Paulo usando o seu material de trabalho como plataforma de função social ao propor uma discussão sobre as construções sociais sensacionalistas formadas a respeito dos muçulmanos.

“Ano passado eu estive na Comic Con Experience em SP e já falava sobre a necessidade de fazer um trabalho voltado à conscientização de pessoas sobre o preconceito contra os norte-africanos. Por isso esse ano recebi o convite para fazer uma sessão de autógrafo e divulgar o material. No momento estou esperando um filho então poder falar com as crianças por meio do desenho é um presente pra mim nessa fase da vida”, ressalta Malika.

Leia também: Manaus recebe a escritora Martha Medeiros em lançamento de novo livro

Voltado para crianças e pré-adolescentes, o gibi “Khalil” mostra, de forma bem-humorada, que todos são iguais, independentemente da religião que professam.

Khalil é um pré-adolescente brasileiro que adora jogar futebol e se divertir com os amigos do bairro. Descendente de árabes, o menino é muçulmano, e segue o que sua religião professa com bastante alegria.

Federação das Associações Muçulmanas do Brasil

A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil visa dar suporte às comunidades islâmicas do país e divulgar o verdadeiro Islam aos não muçulmanos.

Embora o mundo atual disponha de um elevado grau de comunicação, com o advento de ferramentas modernas, a FAMBRAS observa um nível de desinformação massiva em todas as camadas da população. Por isso, a missão da federação é contribuir para fortalecer e unificar as diversas entidades islâmicas no Brasil, enriquecendo os ensinamentos com a correta divulgação do Islam e dos seus sagrados princípios.

‘Khalil’ é o lançamento mais especial que a entidade preparou para sua sexta participação na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontecerá de 2 a 12 de agosto na capital paulista.

Leia mais: Autora amazonense ganha espaço na Bienal do Livro em SP

Livro reúne Mônica e Menino Maluquinho