Divulgada a Programação Cultural do Passo a Paço 2018

Manaus - A programação da 5ª edição do Festival de Artes Integradas – Passo a Paço – foi lançada na tarde desta terça-feira (7) durante coletiva de imprensa realizada no Les Artistes Café Teatro, localizado na Avenida 7 de Setembro, no Centro da capital. Esse ano a festa acontece nos dias 1 e 2 de Setembro e entre as atrações musicais anunciadas para 2018 estão grandes nomes como Elza Soares, Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo.



O anúncio foi feito pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos (ManausCult). Além da velha guarda da Música Popular Brasileira, também serão atrações no palco musical os artistas, Iza, Tropikillaz e Projota. O espaço das artes cênicas fica por conta do ator Caio Blat, com o espetáculo ‘Grande Sertão Veredas’, encenado no Les Artistes Café Teatro, e o cenário gastronômico deve ser assinado pela chefe de cozinha Bela Gil.

Além da programação que reúne artistas nacionais, a 5ª edição do Passo a Paço também deve contar a com presença de mais de 25 artistas locais. Entre os nomes regionais foram confirmados os músicos Márcia Novo, Marcelo Nakamura, Lorenzo Fortes, Luso Neto, Victor Xamã, bem como Lucinha Cabral, Paulo Onça, Bel Martine e Joelma Klaudia.

Oferecendo um line-up musical de peso, o festival ainda leva ao palco as bandas Carrapicho, República Popular, Aracema, Persepton, Escândalo Fônico, AlaídeNegão, Trio Remanso, Redphone e Luneta Mágica. A banda Roda com Elas, com as cantoras Lucilene Castro, Cinara Nery, Fátima Silva e Márcia Siqueira também contemplam o público do evento com seus afinados arranjos musicais.

Durante a coletiva o prefeito da cidade, Arthur Virgílio, salientou que Manaus vem destacando-se cada vez mais no cenário nacional como exemplo de cidade que pratica efetivamente o fomento ao cenário artístico cultural.

"Fazer um evento gratuito e com essa magnitude em Manaus é um desafio que viemos enfrentando nos últimos quatro anos com muita garra e o resultado disso são as mais de 80 mil pessoas que já passaram pelo festival durante as últimas edições. Nosso trabalho vem sendo a prova que temos que batalhar para termos a Manaus que queremos ter mas que isso é possível sim", declarou o chefe do executivo.

Seleção de Chefs

Cozinheiros e chefs de restaurantes, food bike e food trucks que desejarem participar do Passo a Paço 2018 podem concorrer ao edital n° 08/2018 lançando pela ManausCult. O edital foi publicado na edição 4411 do Diário Oficial do Município (DOM) e também pode ser acessado no postal Viva Manaus. As inscrições poderão ser feitas até o dia 09 de agosto.

Festival de Artes Integradas da Amazônia - Passo a Paço

Em sua 5ª edição, o projeto de ocupação artística do Centro Histórico de Manaus – Passo a Paço – consolida-se como o Festival de Artes Integradas da Amazônia, promovendo o encontro de variadas expressões e linguagens artístico-culturais, nacionais e locais, no berço histórico da capital amazonense.

Com a proposta de promover a ressignificação da região central da cidade, a programação da Prefeitura de Manaus acontece nos dias 1 e 2 de setembro e é um intercâmbio cultural entre as artes integradas aliadas à gastronomia contemporânea regional, desbrava uma nova fronteira com a abertura da Plataforma Malcher, área situada dentro do Porto de Manaus, às margens do Rio Negro, para a ocupação artístico-cultural, trazendo novas vivências e experiências ao público.

Marcelo Nakamura se prepara para lançar nova música de trabalho