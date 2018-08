Anitta revela que não terá carreira longa na música

Em uma entrevista exclusiva concedida ao Colunista Léo Dias, exibida na tarde desta segunda-feira (6) no SBT, a cantora Anitta revelou que não terá uma longa carreira no meio musical. “Trabalho com essa ideia e tenho um prazo”, destacou a cantora.

Ao ser questionada sobre quando este prazo encerrará, ela disse que prefere não comentar, mas que não chegará aos 40 ou 50 anos cantando. “Eu já sou realizada com tudo que fiz. Consegui realizar todos os meus sonhos”, pontua.

No entanto, Anitta revela que gostaria ainda de ver seu desenho fazendo sucesso. “Quero muito ver esse projeto dando certo”, finaliza.

