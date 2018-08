Marcelo Nakamura se prepara para lançar nova música de trabalho

Manaus - Marcado por uma identidade que mistura o folclore popular com música regional, o cantor paraense Marcelo Nakamura vem há dez anos desenvolvendo em Manaus um portfólio musical que é um verdadeiro intercâmbio cultural entre essências da Região Norte do Brasil. Radicado no Amazonas, o cantor vai do carimbo à toada, passeando pelo baião, beiradão, brega, xote, samba e ciranda, em uma mistura que ele mesmo denomina como ‘Psycho Bagaceira’.

Agora, Marcelo Nakamura se prepara para lançar seu mais novo trabalho, o single ‘Grão de Pureza (Menina Maluca)’. A canção que é autoral – marca do trabalho desenvolvido por Nakamura – apresenta ao público uma balada romântica, que ao som de cordas, canta sobre as relações humanas, futuro e destino, tempo e amor.

A música deve chegar às plataformas no dia 5 de setembro. O músico explica como foi o processo criativo da obra e as expectativas em relação ao novo trabalho.

“Eu estou muito grato em poder estar voltando ao palco com material novo. A gente sempre fica com um friozinho na barriga antes de abrir nossos sentimentos assim ao público, mas eu acredito que vai dá tudo certo porque eu e minha equipe estamos trabalhando muito", pontua.

A música, de acordo com Nakamura, é uma baladinha romântica. "É um som pra você ouvir no luau, contemplando a vida e os amores das nossas vidas”, explica Nakamura, que no momento também prepara o material visual de divulgação do single.

Marcelo Nakamura nasceu no Pará, mas mora em Manaus há 22 anos | Foto: Reprodução

Ainda de acordo com Marcelo, o lançamento da música ‘Grão de Pureza (Menina Maluca)’ deve acontecer durante um evento de divulgação realizado especialmente para dar atenção ao novo trabalho autoral do artista. A ocasião deve acontecer no dia 5 de setembro, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na Avenida Sete de Setembro, no Centro da capital, próximo ao Parque Jefferson Péres.

“O nascimento desse single tem recebido uma atenção tão especial de toda a equipe que estamos preparando um momento bem artístico para fazer o lançamento, que acontece no primeiro feriado de setembro , em um espaço que concentra muitas vertentes culturais, o que sempre foi a cara do meu trabalho. Mas para que o público já chegue com a música na ponta da língua, o som deve ser disponibilizado nas plataformas online uma semana antes ao dia 5 de setembro”, explica o intérprete.

Biografia

Marcelo Nakamura nasceu em Belém, e logo aos dois anos de idade veio para Manaus. Mora há 22 anos no bairro do Parque 10, desenvolvendo lá nos arredores do Parque do Mindú seus interesses pela arte. Porém, delas, a que ele mais passou a apreciar foi a música, tocando por paixão há 10 anos, e profissionalmente há 5 anos.

Apaixonado pela cultura amazônica, o músico até tentou estudar fora do Estado, em cursos que foram da informática ao jornalismo, mas era no cenário musical que Marcelo Nakamura encontrava sua verdadeira vocação. Foi integrante das bandas Cumbuca Maria, Canhamukaya, Trio Buriti (Itacaré). Atualmente possui músicas gravadas por diversos artistas do cenário amazonense, como “Cadê a Morena?” gravada pela banda Alaídenegão. Também é autor da música “Mangarataia” gravada por Rosivaldo Cordeiro, com produção de Manoel Cordeiro. Também possui músicas em parceria com as bandas Casa de Caba, Cabocrioulo e do grupo de Maracatú Eco da Sapopema.

A música 'Grão de Pureza (Menina Maluca)’ promete aos fãs uma balada romântica | Foto: Reprodução

