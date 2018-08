Em show de humor, Ary Toledo volta à Manaus pela última vez

Manaus - Reconhecido nacionalmente pela irreverência humorística, o ator, cantor, diretor e comediante Ary Toledo volta à Manaus após um intervalo de cinco anos com a capital, desde que esteve por aqui pela última vez, em 2013. Agora o artista aterrissa na Paris dos Trópicos trazendo o novo espetáculo de humor intitulado ‘Último Show em Manaus’. O stand up comedy acontece nos dias 4 e 5 de agosto às 19h e 20h, no Teatro Amazonas, Zona Centro Sul da capital.

Ao chegar na cidade, ainda na tarde de sexta-feira (3), o humorista conversou com a equipe de reportagem do EM TEMPO sobre a suposta última passagem profissional pela cidade, além de dialogar sobre temas como, carreira, saúde e superações. Ary Toledo conta que sua relação com Manaus é extremamente gratificante e por isso já até perdeu as contas de quantas vezes voltou. De acordo com ele, estar aqui é como reencontrar familiares que já não via há algum tempo.

“Estar em Manaus é uma oportunidade que dribla minhas prioridades profissionais. Essa terra de gente calorosa é sempre um abraço na nossa alma. Eu tenho muitos amigos aqui e essa oportunidade é a de reencontrar muitos deles, inclusive os falsos amigos também” brinca o comediante. “Toda vez que começo num novo show faço sempre questão de passar aqui por Manaus e dessa vez com o coração mais apertado porque talvez seja a última, pelo menos profissionalmente”, revela o ator.

Em 2014 o Brasil se despediu da esposa de Ary, a atriz e diretora de teatro Marly Marley, que perdeu uma longa batalha para o câncer. Em 2017, no ano passado, o comediante também passou por complicações no quadro de saúde que foram responsáveis pela internação dele por um período de 1 mês em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em São Paulo.

Mesmo após esse inquestionável período de resiliência frente às lutas que vem enfrentando nos últimos anos, o artista não deixou a peteca cair e em 2018 retorna aos palcos com a mesma força e ousadia de discurso que marcam a identidade humorística do octogenário. De acordo com Ary, a força de viver e continuar caminhando profissionalmente nos altos de seus 80 anos é oriunda de um pedido que a esposa fez uma semana antes de deixá-lo.

“Eu me lembro que minha saudosa Marly me disse uma semana antes de partir uma coisa que me incentivou muito: Não encerre sua carreira e continue fazendo as pessoas rirem, por mim! Pensei bem nas palavras dela e continuo meu trabalho com muita alegria e disposição em poder fazer o que eu amo”, destaca o intérprete.

De volta ao mercado de trabalho em uma época onde o mundo vive uma verdadeira explosão de novos comediantes em plataformas online como o Youtube, o intérprete conta como vem lidando com o papel e a influência da internet no cenário humorístico e no lançamento de novos nomes profissionais da cena.

“A internet faz parte de uma dinâmica de evolução no modo de se relacionar do mundo e eu fico muito feliz que o cenário do humor possa e consiga acompanhar esse movimento. Fico mais feliz ainda em poder continuar trabalhado em uma era onde o meu trabalho consegue ser globalizado por conta desse divisor de águas que foi a internet”, conta o também diretor de teatro.

Conhecido por usar o humor como lugar de fala para dar voz para as pautas políticas pelas quais milita desde o início da carreira, Ary Toledo continua atuando em um momento político bastante delicado, onde a descoberta de ações corruptas vem à tona a todo momento nos jornais do país. O humorista que chegou a ser preso na época da ditadura militar por se colocar à favor da liberdade de expressão, conta ainda como percebe a atuação humorística de comediantes atuais frente ao cenário político que o país enfrenta.

“O humor é uma das críticas sociais mais efetiva pois ele trata de coisas sérias fazendo rir. O humorista que se esquiva de usar sua licença artística para criticar construtivamente o sistema político é um artista que falhou no seu trabalho. Todas as nossas relações são políticas então o humor também é uma ferramenta de mudança. É cada vez mais necessária usá-la para a transformação social do coletivo”, diz Ary Toledo.

Fiel à essência questionadora sobre as dinâmicas de vida que o rodeiam, Ary traz à Manaus o espetáculo ‘Último Show em Manaus’. Segundo o humorista, a idade e a sensibilidade da saúde talvez impeçam o ator de continuar realizando grandes viagens profissionais, como essa para o Norte do país. Em um tom saudoso, ele faz ao EM TEMPO uma reavaliação sobre os caminhos que o trouxeram até os 80 anos mergulhado em lucidez.

Questionado sobre suas referências e a origem da veia artística humorística, Ary Toledo relembra que no início da trajetória recebeu conselhos que foram indispensáveis na construção de sua carreira. Entre os conselheiros, nada menos que Elis Regina e Vinícius de Moraes.

“Quando comecei minha carreira eu gostava muito de gravar músicas e todas elas eram críticas políticas e sociais mas quando chegavam ao público elas faziam mais eles rirem do que refletirem de forma bucólica. Quando conheci Vinicius de Morais e Elis Regina os dois me disseram, olha é melhor você virar comediante porque apesar da inteligência e da capacidade de tocar as pessoas você faz isso de uma maneira muito efetiva no humor do que no drama”, revela o humorista.

Há cinco anos, quando esteve na cidade pela última vez, o comediante trouxe à capital o espetáculo ‘5.0’ que fazia uma alusão aos 50 anos de carreira que o mestre do humor celebrava na época. Somando 58 anos de caminhada profissional em 2018, o artista leva ao Teatro Amazonas a montagem ‘Último Show em Manaus’. A apresentação que acontece nos dias 4 e 5 de agosto já disponibiliza os ingressos que podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e também no site aloingressos.com.br.

Ary Toledo revela que a apresentação no Teatro Amazonas promete ser um misto de muita gargalhada, irreverência cômica e fortes emoções, por conta da última visita do ator, cantor e comediante pela capital do estado.

“Esse espetáculo é uma espécie de portfólio e colagem que eu fiz de todos os meus anos 50 anos de carreira. Dos últimos oito shows da minha vida eu peguei as melhores partes de casa e montei essa apresentação. Sem sobra de dúvidas ‘Último Show em Manaus’ é o espetáculo mais rico musicalmente e em detalhes que eu já produzi. São quase duas horas de diálogo com o público”, explica o eterno Ary Toledo.

