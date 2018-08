Confira a programação cultural para o 1° final de semana de agosto

O espetáculo 'Alice' será realizado no Teatro da Instalação, no Centro de Manaus | Foto: Reprodução









No período de 1 a 15 de agosto, Manaus e Manacapuru recebem espetáculos de dança, teatro, circo, música, obras audiovisuais e intervenções urbanas. Completando 11 anos de projeto, o Sesc Amazônia das Artes se consolida como uma das mais importantes iniciativas de circulação de manifestações artísticas fora dos grandes centros urbanos.



Neste sábado a iniciativa contempla o público com o espetáculo ‘Alice’, às 19h no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, s/n - Centro, Manaus. A obra tem classificação indicativa de 14 anos.

Cinema



A dupla Anavitória desembarca em Manaus no domingo (5) para divulgação do filme que conta a história do duo | Foto: Reprodução





Esse final de semana também é marcado por grandes estreias nas telonas dos cinemas. Além da sequência do musical 'Mamma Mia – Lá vamos nós de novo', os cinéfilos podem se preparar para receber grandes longas-metragens nacionais como a aposta brasileira no gênero suspense/terror ‘O Nome da Morte’, além do filme 'Ana e Vitória' que conta a história da dupla Anavitória, consagradas como duas das vozes mais bonitas no cenário contemporâneo musical nacional.



Mas a iniciativa que promete balançar os fãs do duo tocantinense Anavitória é a presença da dupla no Cinema PlayArte, no Manauara Shopping, para divulgação do filme e realização de um pequeno show após a sessão das 15h30 deste domingo (5). A oportunidade será de um contato mais próximo com as meninas que tem viajado por todo o Brasil participando do lançamento dos filmes na cidade.

Os horários das sessões disponíveis você encontra na nossa Agenda de Estreias do Cinema, disponível aqui.

Festival Folclórico

O Festival Folclórico apresenta programação na sexta-feira (3) e no sábado (4) | Foto: Reprodução









Nesta sexta-feira (3) e sábado (4) a cidade também vai poder contemplar o encerramento do Festival Folclórico do Amazonas, realizado no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Zona Sul de Manaus.



O espetáculo é um show de cultura, música, identidade regional e figurinos. Para as apresentações, os bumbás de Manaus contam com o apoio financeiro da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Ao todo, 74 grupos que integram a categoria Ouro do Festival Folclórico do Amazonas se apresentarão.

Confira a programação

3/8 (sexta)

20h – Garrote Regional 1 – Renascer; 20h45 – Dança Nacional 6 – Café da Ajuricaba; 21h30 – Ciranda 11 – Imperatriz do Norte; 22h15 – Ciranda 12 – Brotinhos do Coroado; 23h – Boi Bumbá “ Master A” – Garanhão.

4/8 (sábado)

20h – Garrote Regional 2 – Estrelinha; 20h45 – Quadrilha Tradicional 12 – Diva na Roça; 21h30 – Ciranda 13 – Independente do Coroado; 22h15 – Boi Bumbá Master A – Corre Campo.

Leia também: Produtora amazonense lança o filme 'Santo Casamenteiro'

Garota Vip

Wesley Safadão chega à Manaus no sábado (4) para a 4ª edição do Garota Vip na capital | Foto: Reprodução









Quem também promete sacudir o final de semana na capital amazonense é o cantor de forró Wesley Safadão que pela 4ª vez volta à Manaus com o show itinerante Garota Vip que acontece neste sábado (4) no Sambódromo, localizado na Avenida Pedro Teixeira, nº 2565, Flores, Zona Centro-Sul da capital.



Famoso pelas participações especiais que concentra, esse ano o show traz nomes como a dupla sertaneja Matheus e Kauan, além do pagodeiro baiano Léo Santana.

Quem não quer perder a festa deve ficar atento pois os ingressos já estão à venda. Para comprar, basta se dirigir a qualquer uma das unidades da Alô Ingressos instaladas nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Via Norte. Os valores para pista são R$ 55 (meia) e R$ 110 (inteira), área VIP R$ 205 (meia) e R$ 410 (inteira), camarote stage R$ 400 (meia) e R$ 800 (inteira).

Malaba Jam Festival

Em 2018 o Malaba Jam Festival celebra sua 6ª edição | Foto: Reprodução









A sexta edição do Malaba Jam Festival traz novidades que vão do local do evento ao line up. Neste ano, o festival acontece no Largo de São Sebastião, no Centro, no dia 4 de agosto, às 16h, com uma programação de bandas veteranas, que tocam desde o primeiro evento; e novas atrações, além da participação de convidados, para manter a essência da jam session.



A programação inicia com o setlist dos DJs Kimo (Amazontribe) e PH (Jacundá Crew), que se revezam nas pick-ups. Em seguida, a banda O Tronxo, que toca pela primeira vez no festival, leva seu som instrumental o qual reúne referências do post-rock, rock, progressivo, space rock, jazz, música afro, música indígena, carimbó e frevo para o palco do Malaba Jam, com a participação de Marcos Cileno e Marcelo Nakamura.

Além do tributo ao Rafael Derzi, o Malaba, músico falecido há cinco anos e que dá nome ao festival, o evento fará homenagem especial aos artistas Maurizio Torres, o Maumao, e a Bob Medina, que também partiram de forma prematura neste ano.

A entrada no evento custa 1kg de alimento não perecível.

Leia mais:

Décadas de resistência no cineclubismo do Amazonas

Roda na Praça oferece oficina gratuita de artes circenses