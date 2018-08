Autora amazonense ganha espaço na Bienal Internacional do Livro em SP

Manaus - Perceber o cotidiano, o sentido de pequenas grandes coisas e transcrever tudo em forma de crônicas faz do primeiro livro da profissional de Relações Públicas amazonense Flávia Frota, intitulado “Primeira Impressão”, uma coletânea de textos que emocionam tanto que a editora de origem portuguesa Chiado Books não perdeu tempo em publicá-lo.

O livro será lançado na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, com sessão de autógrafos no próximo dia 9 de agosto, às 17h, no estande N20, da própria editora, no Pavilhão de Exposições do Anhembi.

Com prefácio da poeta Lara Antony, orelha e revisão da professora Ritta Haikal, “Primeira Impressão” tem um tom saudosista, mas que surpreende o leitor pela delicadeza das palavras, muitas vezes com temas referentes a lembranças do colégio, da avó ou mesmo da infância.

Flávia, na verdade, acaba destacando o real sentido da vida e, por isso, suas 22 crônicas reunidas se tornam inerentes a qualquer leitor.

Outra surpresa é que “Primeira Impressão”, que traz textos de sentimentos tão clássicos, nasceu, na verdade, dentro da modernidade da Rede Mundial de Computadores, a Internet. Isso porque, a autora, começou tudo a partir do seu blog pessoal de literatura que era chamado Atividade Pensante – hoje, simplesmente, www.flaviafrota.com e, lógico, mais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.

“Primeira Impressão”, inclusive, dá título a um dos textos mais emblemáticos do livro, onde Flávia conta um pouco de duas pequenas grandes vitórias que faz com que ela, agora, mostre a todos como escreve e se expressa de forma tão doce, mas também tão verdadeira e com o talento de poucos para uma literatura que toca o leitor e o faz refletir.

Diante disso, é difícil, portanto, destacar algum texto em especial, uma vez que as emoções estão impregnadas em todos. Desde “Colégio Nossa Senhora Auxiliadora”, “Vovó Esmeraldina”, “Clarissa e Carolina” até “Vinicius, o poeta da paixão”, “Ah, se o Tropical falasse” ou “De volta à liberdade de menina”.

A obra literária traz como proposta um verdadeiro mergulho no passado, onde crônicas poéticas mesclam-se a saudosas lembranças, retalhos de acontecimentos plenos de emoção e encanto, a despertar no leitor o gostinho de quero mais”.

O livro já está à venda mas por enquanto disponível apenas no site da editora www.chiadobooks.come diretamente com a autora da obra. O livro de papel custa R$ 30,00 e o e-book R$ 9,00. A ideia é que logo em breve a obra também já está disponível nas prateleiras das melhores livrarias do Brasil e de Portugal. O contato para compra do material pode ser feito pelo número (92) 99981-4840.

Flávia Frota

Flávia nasceu em Manaus, é formada em Comunicação Social – Relações Públicas, pela Universidade Federal do Amazonas. Criou o blog pessoal de literatura em 2011, onde começou a escrever diariamente. É casada e tem duas filhas.

