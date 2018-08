Dia dos Pais também celebra o amor entre pets e seus donos

Manaus - O Dia dos Pais está chegando e a intensidade de carinho que envolve a data também é oportunidade para celebrar mais um tipo de amor: a relação de pai e filho entre os pets e seus donos. Em Manaus, o Dia dos Pais de ShihTzu’s acontece no sábado (4) às 16h na rua Pedro José, nº 178 – Bairro Petrópolis, Zona Sul da capital. A ideia do evento é comemorar os inúmeros reflexos positivos atribuídos à vida de quem escolheu adotar os pequenos cães em exercício de amor aos animais.

Indiscutivelmente, o ShihTzu chama atenção com sua presença por onde passa com seu porte altivo e pelagem sedosa. Mesmo para quem não é dono de pets, é quase impossível não se apaixonar por seu focinho achatado e curto, olhos escuros e amendoados, além da personalidade amiga e fiel. A paixão pelos animais despertou na administradora, Jéssica Albuquerque, a ideia de comemorar datas que contemplassem a relação de afeto entre ambos.

“Tudo nasceu de um grupo que temos no whatsapp onde reunimos donos de ShihTzu’s de vários lugares do Brasil mas que atualmente vivem em Manaus. Como eles são uma raça que se dão muito bem entre si, decidimos começar a reuni-los visando o desenvolvimento saudável do comportamento deles, além de ser uma oportunidade de interação entre os donos que muitas vezes nem são de Manaus e sentem-se mais abraçados pela cidade após eventos como esse”, explica a administradora, que de tanto amor pelos cães, abriu um canil para cuidar dos animais.

Ainda de Acordo com Jéssica, essa é a terceira edição que reúne os cachorros em 2018. Nos meses anteriores a empresária também conseguiu reunir mais de 50 cães da espécie em alusão as festas de Dia das Mães e até Festa Junina Canina. A jovem que também é ‘mãe’ de três ShihTzu’s conta ainda que é perceptível a mudança de comportamento dos cães após os encontros.

“Funciona como um momento de recreação para os animais. Quem frequenta os encontros pode perceber que a partir da segunda vez os cães se comportam com mais naturalidade entre eles e os donos de outros cachorros. O ShihTzu já é um animal amoroso mas, quando colocado em coletivo, passa responder com ainda mais interação aos humanos e você acaba proporcionando um desenvolvimento mais efetivo ao seu pet, e isso fica evidente no pelo que cresce mais bonito, na disposição dele em brincar e na interação deles com as pessoas”, destaca Jéssica Albuquerque.

No sábado (4) a Festa de Dia dos Pais acontece com a ajuda da também ‘mãe’ dos pets, Priscilla Romero. A festa, que deve ser aberta ao público, vai contar com decoração canina, aperitivos para os pets, música e é claro, bolo e refrigerante para os ‘papais’.

“A ideia é que cada um possa colaborar com o que puder e assim a gente consegue realizar um evento bem democrático. Cães de outras espécies também estão convidados para celebrar junto aos seus pais neste sábado (4), mas a gente pede que não sejam de grande porte para respeitar a estrutura dos ShihTzus. Entre convidados que devem chegar com filhos e outras pessoas da família, estamos nos programando para receber cerca de 50 animais, que o número presente no grupo do whatsapp”, conta a empresária.

Companheiro por excelência, antigamente o animal era estimação de imperadores chineses e por isso ama ser o centro das atenções e ser mimado. Muito gentil, alegre e divertido, o ShihTzu é sem dúvida uma das raças caninas mais doces e é recomendada para uma gama de tutores, sejam eles iniciantes, famílias com filhos ou solteiros, e até em processos terapêuticos.

Quem quiser obter mais informações sobre a iniciativa pode entrar em contato com a coordenadora da ação, Jéssica Albuquerque, pelo número de telefone: 092 9 8844 2264.



