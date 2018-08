Alvorada recebe projeto ‘Brincando na Rua’ neste domingo (5)

Manaus - Os moradores do bairro Alvorada vão reviver atividades e brincadeiras de rua tradicionais neste final de semana. A programação do Brincando na Rua será realizada pela Prefeitura de Manaus neste domingo (5), a partir das 16h, na rua 13 do bairro Alvorada 3, zona Centro-Oeste.

Futebol de travinha, tênis de mesa, queimada, voleibol, amarelinha, jiu-jitsu, aulão de aeróbica e ritmos serão algumas das atividades recreativas e esportivas oferecidas gratuitamente no local pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

“O Brincando na Rua é um projeto especial criado pela Prefeitura de Manaus e que leva o lazer por meio de brincadeiras tradicionais de rua para crianças e suas famílias em diferentes bairros de Manaus. É um projeto itinerante e o intuito é que seja realizado pelo menos uma vez por mês, como orienta o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto”, ressaltou o secretário da Semjel, João Carlos.

