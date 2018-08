Amazonas Beer Festival apresenta shows musicais neste fim de semana

Os shows são às 16h e às 19h | Foto: Divulgação

Manaus - A primeira edição do Amazonas Beer Festival está recheada de atrações musicais neste fim de semana, com shows de rock nacional e internacional, blues e jazz. O evento acontece no Praça de Eventos do Amazonas Shopping, de 10h às 22h. Os shows são às 16h e às 19h. A feira também conta com stands de cervejas artesanais, opções gastronômicas, workshops e uma exposição.

Neste sábado (4), a banda Jezzduo apresenta um pout-pourri de clássicos do pop rock internacional, com músicas de Bruno Mars, James Blunt e Robbie Williams, em show a partir das 16h. Rafael Brito sobe ao palco, às 19h, para animar a festa com canções do rock nacional.

A banda N-69 se apresenta domingo (5), às 16h, cantando canções de blues. O cantor Sandro Sasso fecha a noite, às 19h, com um setlist mesclando canções do rock nacional e internacional.

Workshops

No Dia Internacional da Cerveja, na sexta-feira (03), às 18h, a beer sommelier Débora Camejo fala sobre Estilo e Escolas Cervejeiras. Às 18h30, Willace Azevedo conversará com o público sobre as curiosidades do Dia da Cerveja. No sábado (04), às 15h, Willace Azevedo irá desvendar os mitos e verdades da cerveja. Às 17h30, Patrick Gomes falará sobre o profissional cervejeiro no mercado de trabalho.

