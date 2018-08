Oficina de facilitação do ‘Conexões Culturais’ será nesta terça (7)

Manaus - Com o objetivo de esclarecer dúvidas dos interessados em participar do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018, a Prefeitura de Manaus realizará, na próxima terça-feira (7), às 14h30, a segunda oficina de facilitação presencial, no Les Artistes Café Teatro, Centro Histórico da cidade. O encontro será aberto ao público.

O Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais destinará R$ 2,6 milhões para o fomento de projetos em Artes e Cultura. Serão contemplados até 89 projetos, divididos em cinco categorias: produção (A); formação (B); difusão (C); residências e intercâmbios (D); e ocupação artística e/ou cultural em equipamentos culturais (D). O montante está dividido em módulos financeiros de R$ 10 mil, R$ 30 mil, R$ 60 mil, R$ 75 mil e R$ 100 mil.

Nas oficinas, o edital é apresentado aos interessados para que sejam esclarecidas suas dúvidas em relação aos itens do certame e as exigências para a contemplação dos seus projetos culturais e artísticos. O diretor de Cultura da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Márcio Braz, e a chefe de Divisão e Contratos, Jaqueline Figueiredo são os facilitadores da oficina.

O Les Artistes Café Teatro fica localizado na avenida Sete de Setembro, 377, Centro.

*Com informações da assessoria

