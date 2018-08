Campeonato de tosadores de cachorro acontece neste domingo em Manaus

Manaus - Neste domingo (5), a partir das 13h, o Shopping Ponta Negra será palco da primeira competição de tosadores de cachorro do Estado, o Amazon Groom. O evento acontece no segundo piso (L2) do centro de compras e deve reunir cerca de 40 groomers (nome em inglês para quem tosa animais), que competem em seis categorias.

Tosa Comercial, Penteados, Novos Talentos, Tosa Profissional, Tosa do Bem e Banho e Tosa de Petshop são as categorias do concurso que contará com três juízes, o amazonense e organizador do evento Sidirley Oliveira, o paulista Junior Ferreira e o brasiliense Jobson da Silva.

“Um dos destaques do Amazon Groom será a Tosa do Bem, onde os competidores irão realizar as técnicas em um cachorro que foi resgatado por uma ONG. Em seguida, o animal será colocado para adoção”, informou Sidirley. O campeão da categoria vai ganhar prêmios em produtos dos patrocinadores do evento.

Tesouras de vários tamanhos e formatos, cortador elétrico, pentes e escovas darão um novo visual para os pets. Para fazer o corte, o tosador precisa de muito cuidado e habilidade, para evitar machucar o cachorro. Durante a competição, os groomers devem tosar o animal em frente à comissão julgadora e o público.

Existem diferentes tipos de banhos e tosas, dependendo da raça e pelo do cachorro, por conta disso, segundo Sidirley Oliveira, cada vez mais profissionais que resolvem se dedicar a este tipo de trabalho tem buscado se diferenciar e investir em técnicas para melhor atender aos donos dos bichinhos.

Atualmente há em Manaus cerca de mil profissionais que atuam no segmento e a expectativa é que este mercado continue oferecendo oportunidades para novos profissionais. “Além de incentivar e reconhecer o talento dos tosadores, a intenção é formar um time para competir no país e até no exterior em eventos de groomers”, revelou o organizador do Amazon Groom, que já atua no ramo há mais de dez anos.

*Com informações da assessoria

