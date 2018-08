Manaus terá 23 festivais folclóricos nos bairros no mês de agosto

Manaus - Manaus terá, neste mês de agosto, 23 festivais folclóricos em toda a cidade, com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Os festejos começam com o 5° Arraial dos Amigos da rua Amazonas, que acontecerá nesta sexta, sábado e domingo, 3,4 e 5/8, no São José, zona Leste.

A organização está preparando um “Aulão de Zumba” para a comunidade, além de um “Mega Bingão”, que será totalmente grátis, e brinquedos infláveis para a criançada. As bandas “Xote Nela” e “Adriano Show”, e o “Dj Alex Vasconcelos” farão parte da programação que animará o arraial.

Cirandas, quadrilhas e outras danças se apresentaram nos festivais | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

O organizador Edmilson Nunes conta como começou o Arraial dos Amigos na comunidade. “Há cinco anos, organizamos uma festa junina entre um grupo de amigos e suas famílias na comunidade. Resolvemos expandir e desde então os moradores se preparam nessa época para comemorarmos juntos com muita alegria”, comentou Nunes.

Ainda na zona Leste acontecerá o 10° Festival Folclórico da Colônia Antônio Aleixo, desta sexta-feira a domingo, 3 a 5/8; 10 a 12/8 e 17 a 19/8, no Campo de Futebol Carlos Silva, na rua Nova Esperança. O 7° Arraial do Povão animará o público nos dias 3 a 5/8 e 10 a 12/8, no Campo do China, entre rua Aracaju e Barreto, no bairro Grande Vitória.

Zona Centro-Oeste e Sul

O Festival da Rua 10 acontecerá, nesta sexta, sábado e domingo, 3 a 5/8, a partir das 19h, na rua 10, n°252, Alvorada 2. Neste fim de semana também vai rolar o “LíriodoValeanos na Roça – Por um Lírio Melhor”, na rua General Figueiredo, Lírio do Vale 1.

O 8° Festival Folclórico do Terra Nova 3 acontecerá desta sexta-feira a domingo | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Já na zona Sul, o 23° Festival Folclórico do Gic vai acontecer desta sexta-feira a domingo, 3 a 5/8, e 10 a 12/8, a partir das 19h, na rua Itacoatiara, bairro Cachoeirinha. Na mesma zona, terá, ainda, o 25° Festival Folclórico da rua Boa Sorte, neste final de semana, 3 a 5/8, e 10 a 12/8, a partir das 18h, na rua Boa Sorte, bairro Presidente Vargas.

Zona Norte

O Arraial do Núcleo 2 será nesta sexta, sábado e domingo, 3 a 5/8, e 10, 11 e 12/8, a partir das 20h, na Quadra de Esporte do Núcleo 2, na rua Arará, Cidade Nova 2. Um dos organizadores do arraial, Renato da Costa, menciona sobre a programação preparada para receber a comunidade. “Vamos receber em cada noite quatro danças folclóricas, além dos brinquedos para as crianças e barracas de comidas típicas que não podem faltar. Vamos ter, para fechar nosso arraial com chave de ouro, uma banda de forró, animando ainda mais nossa festa”.

Os festejos começam com o 5° Arraial dos Amigos da rua Amazonas | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

O 8° Festival Folclórico do Terra Nova 3 acontecerá desta sexta-feira a domingo, 3 a 5/8, e 10 a 12/8, no Largo da Praça, na avenida Passarinho, Terra Nova 3. Ainda na zona Norte, a Maior Festa Folclórica do Residencial Viver Melhor, vai acontecer nos dois próximos fins de semana de agosto, 3 a 5/8 e 10 a 12/8, na avenida Comendador José da Cruz, bairro Lagoa Azul.

E continuam suas festividades juninas, o 26° Festival Folclórico do São José 1; Festival Folclórico Campo dos Gaviões; 33° Edição do Festival Folclórico Gloriano; 22° Festival Folclórico da AV-Ipase 2018; 30° Festival Folclórico do Bairro Armando Mendes. A programação completa pode ser acessada no portal Viva Manaus, pelo link www.vivamanaus.com.

