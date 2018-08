Abrigo Moacyr Alves abre vagas para aulas gratuitas de balé

O Abrigo Moacyr Alves abriu vagas para aulas gratuitas para Baby Class, Balé Infantil e Balé Adulto na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Os interessados em participar das aulas podem se inscrever no Setor de Serviço Social do Abrigo, localizado na Rua Professora Léa Alencar, 1014, Alvorada 1 (em frente à Maternidade do Alvorada), Zona Centro-Oeste, apenas nesta sexta-feira, 03 de agosto, no horário de 8h às 12h, munidos dos seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, cartão do SUS, declaração escolar e 2 fotos 3X4.

As aulas do Baby Class acontecem às segundas e quartas, de 8h às 9h; às terças e quintas, de 15h às 16h; e aos sábados, de 8h às 9h. O Balé Infantil é oferecido aos sábados, de 10h às 11h30 e o balé adulto nas terças e quintas, das 10h às 11h; e nas sextas, de 16h as 17h30.

As aulas fazem parte do Programa de Apoio à Comunidade (PROCIAC) que proporciona aos comunitários serviços nas áreas de psicologia, fisioterapia, assistência social, oficina musical, laboratório de informática, atividades esportivas, ciclo de palestras, cursos de geração de renda, dentre outros, além de trabalhar a interação das crianças da instituição com a comunidade.

*Com informações da assessoria

