Manauscult abre edital para feira gastronômica do Passo a Paço 2018

Chefs de cozinha, cozinheiros, food bike e food trucks que desejarem participar da Feira Gastronômica do Passo a Paço 2018 já podem concorrer ao edital nº 08/2018, lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O Passo a Paço acontecerá nos dias 1º e 2 de setembro, no Centro Histórico de Manaus.

O edital foi publicado na edição 4.411, do Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira, 31 de julho, e também pode ser consultado no portal Viva Manaus pelo link www.vivamanaus.com/editais. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de agosto, das 8h às 17h, diretamente no protocolo da Manauscult, localizada na avenida André Araújo, 2767, Aleixo, zona Centro-Sul. Podem concorrer ao certame Pessoas Físicas e Jurídicas.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, a Feira Gastronômica do Passo a Paço é um dos principais pontos do evento. "Chegamos à quinta edição com um evento consolidado e parte deste sucesso é atribuído à participação dos chefs, dos restaurantes, food bikes e food trucks que se dedicam a apresentar uma criação, a preços populares, para o público em geral. A gastronomia é um dos fatores indutores de turismo e, desde a primeira edição do Passo a Paço, procuramos trabalhar esse intercâmbio entre chefes nacionais e locais, com a participação do público", comentou Bernardo.

Nesta edição, a feira disponibilizará até 48 espaços para a venda de alimentos divididos em cinco categorias: Barraca do Chefe (até 20 vagas); Novos Chefes (até 2 vagas); Food Truck (até 15 vagas); Food Bike (até 8 vagas) e Futuros Talentos (até 3 vagas).

Valores

Os pratos de comidas comercializados pelos proponentes na Feira Gastronômica, sendo salgados e doces, deverão respeitar o valor mínimo de R$ 5 e o valor máximo de R$15. Os proponentes poderão comercializar, ainda, a venda de bebidas desde que sejam artesanais e originais, como sucos naturais, smoothies, drinks e outros.

Os interessados deverão apresentar portfólio que demonstrem a experiência e/ou a quantidade de serviços oferecidos do restaurante ou chef, tais como: certificados, diploma de graduação em gastronomia, premiações, críticas e outros comprovando as atividades realizadas na área gastronômica.

