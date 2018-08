Banda amazonense Redphone lança nova música de trabalho

Redphone - Esta Noite | Autor: Youtube

A banda amazonense Redphone, com o estilo musical no pop rock, lançou o single “Esta Noite”, nova música de trabalho. Com a qualidade que é característica dos trabalhos do grupo, a música tem o equilíbrio perfeito entre o tom romântico da letra e o arranjo empolgante.

A banda é formada pelos amazonenses Thiago Menezes (baixo), Júnior Bicharra (vocal), Jeff Souza (guitarra), Samuka Guedes (bateria) e Denis Menezes (Piano & Synth). Hoje a banda reside em São Paulo, foi criada em 2010, e após seu crescimento na noite amazonense, em 2012 a Redphone resolveu se mudar para a cidade de São Paulo e assim alcançar novas experiências artísticas, hoje a banda já tem 8 anos de estrada.

Nas redes sociais a banda está como @bandaredphone | Foto: Divulgação

No novo single da banda, intitulado “Esta Noite”, tem composição da Redphone em parceria com Rodrigo Souza, vocalista da banda Erumtrio e amigo pessoal dos membros da Redphone.

“Me senti honrado em poder contribuir com o projeto dos meus amigos da Redphone. Eles já tem um som bem definido e pediram para eu escrever algo que representasse a identidade musical deles”, disse Rodrigo.

Em breve a banda Redphone estará em Manaus para lançamento oficial do single. Nas redes sociais a banda está como @bandaredphone.