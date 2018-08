Fotógrafa do EM TEMPO ganha homenagem na Câmara Municipal de Manaus

A jornalista recebeu o prêmio após uma seleção de currículos feita pela Câmara Municipal de Manaus | Foto: Ione Moreno

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) premiou a jornalista do EM TEMPO – Ione Moreno – com o certificado de honra ao mérito pelos cerca de dez anos de serviços prestados ao fotojornalismo na capital. A premiação aconteceu na tarde de quarta-feira (1) na sede da CMM, localizada na rua Padre Agostinho Caballero Martin, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Ione Moreno recebeu o certificado de reconhecimento das mãos da vereadora Joana D'Arc | Foto: Ione Moreno

Ione Moreno recebeu o prêmio das mãos da vereadora Joana D’arc dos Santos Cordeiro, conhecida nos meios políticos pelo posicionamento a favor dos direitos dos animais. De acordo com a vereadora, o currículo da fotógrafa chegou até ela pelo reconhecimento das últimas atuações de Ione em pautas jornalísticas que dialogam sobre cultura, segurança e cidadania.



“Além do nosso papel de fiscalizar e cobrar ações de governo, enquanto vereadores também estamos atentos às personalidades que fazem a diferença social no coletivo. Quando começamos a pesquisar o trabalho da Ione Moreno, percebemos nela uma grande sensibilidade com os trabalhos que exerce. De segurança à cultura, a entrega dela de corpo e alma ao seu material fotográfico fica muito evidente”, explica a vereadora Joana D’arc.

Segunda premiação

A premiação aconteceu na sala da vereadora Joana D'arc acompanhada por sua equipe | Foto: Ione Moreno

Esse é o segundo reconhecimento em premiação que a jornalista recebe em 2018. Ione também foi contemplada com o prêmio de fotojornalismo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).



Segundo a jornalista, as condolências marcam sua carreira como incentivo ao ofício que exerce, há dez anos.

“Continuar sendo premiada após dez anos de profissão é a certeza de que estou andando pelo caminho certo. Sempre foi o sonho da minha mãe que eu fosse jornalista e todo esse reconhecimento acaba sendo um estímulo ao meu trabalho. Esse certificado foi uma surpresa e ascende ainda mais a vontade de exercer minha função com toda dedicação. Isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito com verdade acima de tudo”, declara Ione Moreno.

Mas a lista de premiações da fotojornalista é extensa, passando por revistas, assessorias e redações jornalísticas. Fundadora do grupo Escrita da Luz, ela também é organizadora do Festival Manaus Bem na Foto, além de ser contemplada por 4 anos seguidos com fotografias publicadas no livro com edição nacional ‘O Melhor do Fotojornalismo no Brasil’.

