Garota Vip promete sacudir o sambódromo neste sábado (4)

Manaus - Wesley Safadão volta a Manaus para um show totalmente repaginado,neste sábado ( 4), na quarta edição do Garota VIP na cidade. O evento acontece a partir das 21h30, no sambódromo, localizado na Avenida Pedro Teixeira, nº 2565, Flores, Zona Centro-Sul da capital.

A festa terá ainda a presença de convidados, como a dupla sertaneja Matheus e Kauan, a cantora Márcia Fellipe e o ‘gigante baiano’ Léo Santana.

Para comprar os ingressos, basta se dirigir a qualquer uma das unidades da Alô Ingressos instaladas nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Via Norte.

Os valores para pista são R$ 55 (meia) e R$ 110 (inteira), área VIP R$ 205 (meia) e R$ 410 (inteira), camarote stage R$ 400 (meia) e R$ 800 (inteira).

O projeto Garota VIP de Wesley Safadão é um dos eventos mais badalados dos últimos tempos e arrasta multidões por onde passa em todo o Brasil e outros países. No show que traz para a capital, o público vai poder conferir os novos e antigos sucessos do cantor.

“Manaus é sempre um show à parte e passar por essa cidade é fazer jus ao calor da região. As pessoas esperam o Safadão entrar e me acompanham até 7h ou 8h manhã no palco e cantando todas as músicas, sejam elas minhas ou de outros artistas. Eu e a banda estamos mais uma vez nos preparando para amanhecer com o povo manauara”, ressalta Wesley.



Léo Santana

Confirmado como uma das atrações do Garota Vip - Manaus, Léo Santana promete estremecer as estruturas do Sambódromo no dia 4 de agosto. A festa, assinada pela Fábrica de Eventos, conta ainda com Márcia Fellipe, a dupla Matheus e Kauan e Wesley Safadão.

Léo, hoje, é um dos principais nomes do pagode da Bahia e, desde o Carnaval de 2014 quando deixou o grupo Parangolé e já em carreira solo emplacou o hit da folia com 'Santinha', é prestigiado nos palcos das principais festas do país. Ele volta à capital amazonense pela terceira vez, em menos de um ano.

O repertório, segundo ele, é trabalhado com muito cuidado para não soar repetitivo para quem acompanha a carreira do artista. "Faço pagode da Bahia, mas faço música sem rótulos. Sou muito verdadeiro no meu trabalho e isso reflete para o público. Estou super ansioso para voltar a Manaus, uma cidade que sempre me recebeu de braços abertos. Tenho certeza que teremos um reencontro inesquecível", finalizou o cantor.

