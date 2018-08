Dupla Anavitória desembarca em Manaus neste domingo (5)

Ana Caetano e Vitória Falcão chegam em Manaus dia 5 de agosto para divulgação do filme "Ana e Vitória" | Foto: Divulgação

Manaus - No dia 5 de agosto o duo Anavitória aterrissa em Manaus para uma apresentação especial após a exibição do filme ‘Ana e Vitória’, que deve abrir aos fãs um pouco da intimidade da dupla, ao contar como se conheceram e tornaram-se duas das vozes mais consagradas do pop nacional contemporâneo. O longa-metragem estreia na próxima quinta-feira (2).

O último show da dupla na cidade foi realizado em setembro de 2017. Dessa vez, Ana Caetano e Vitória Falcão chegam para contemplar a obra audiovisual dirigida e roteirizada pelo cineasta Matheus Souza, que promete aos fã da dupla fortes emoções, com a possibilidade de um contato mais próximo com as cantoras.

A iniciativa faz parte de uma agenda que as meninas vêm cumprindo por todo o país, com o objetivo de trazer o público para ainda mais perto da essência 'voz e violão' que a dupla assina como marca de seu trabalho. Estados como o Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul já receberam as artistas nos últimos dias, e nesse final de semana é o Amazonas quem recebe o duo.

Leia também: Casarão de Ideias abre inscrições para cursos gratuitos de cinema

Após a sessão de apresentação do filme, a dupla deve fazer um show acústico em contato mais próximo com os fãs | Foto: Reprodução

O filme é uma comédia romântica musical que além de tratar sobre o encontro da dupla e o início da carreira, também abre espaço para diálogos sobre o amadurecimento de jovens frente à um novo mundo onde a liberdade de expressão é um direito coletivo. A obra passeia por temas como amadurecimento, diferentes e válidas expressões de amor e muito autoconhecimento, sempre partindo da perspectiva da ótica juvenil.

Os ingressos para participar da sessão especial de domingo (5) já podem ser comprados pelo site da operadora playartecinemas.com.br . O site também já disponibiliza a venda para os ingressos da estreia do longa-metragem, que acontece na quinta-feira (2).

Leia mais:

Museu Amazônico recebe mostra o Filme Livre

Produtora amazonense apresenta o longa-metragem ‘Santo Casamenteiro’