Programa Waisser Botelho celebra mais um ano

Manaus - Como em todos os anos, o jornalistas e apresentador Waisser Botelho comemorará o aniversário do seu programa, com muita solidariedade. A festa acontecerá no dia 11 de agosto (sábado), no salão de automóveis da Mercedes Benz, localizado na Avenida Djalma Batista, a partir das 22h. A festa intitulada de ‘White Party’ será exclusiva para convidados, amigos e parceiros que fazem e fizeram parte da história do programa.

Waisser Botelho convidou as equipes da Casa Vhida e do Grupo de Apoio a Criança com Câncer (Gacc/AM) para recepcionarem os convidados, que destinarão doações em dinheiro às instituições.

Como em outras edições, Waisser conta com um time de patrocinadores e parceiros para a realização da festa, como a Fábrica de Eventos, Mercedes Benz – Mardisa, Grupo Simões, Ponto Com Eventos, HG Service, Buffet Splendore, On Assessoria, Unic Eventos e Luppi Produções e Eventos.

A festa acontecerá no salão de automóveis da Mercedes Benz | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

