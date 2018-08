The Stone Ramos chega ao Teatro Amazonas na próxima sexta-feira (3)

O DVD, produzido pela Focus Filmes, será dirigido pela premiada diretora manauara Saleyna Borges | Foto: Divulgação

Manaus - Os autoproclamados "reis do garimpo" comemoram em 2018 cinco anos de atividades nos palcos manauaras. E para celebrar a data, a banda amazonense The Stone Ramos gravará, no próximo dia 3 de agosto, no Teatro Amazonas, um DVD em homenagem ao Rei do Brega – Reginaldo Rossi.

O DVD, produzido pela Focus Filmes, será dirigido pela premiada diretora manauara Saleyna Borges e ainda contará com a participação da Companhia de Dança Rosas de Salão e de uma orquestra formada por integrantes da Filarmônica do Amazonas.

No repertório, grandes sucessos como "Vou Começar Tudo de Novo", "Mon AMour, Ma Bem, Ma Femme", "O Dia do Corno" e "Meu Fracasso", com arranjos originais de Gabriel Lima.

O espetáculo, que tem a produção da Ramos Produzir, direção cênica de Tércio Silva e direção musical de Gabriel Lima, Serj Cruz e Naian Barbosa, desfilará pelos maiores sucessos de Reginaldo Rossi, desde o início de sua carreira em 1964, até os últimos sucessos, em dezembro de 2013.

Serviço

O que: The Stone Ramos Canta Reginaldo Rossi

Quando: 03 de agosto às 20h

Onde: Teatro Amazonas – Largo São Sebastião, Centro

Ingressos no site: www.aloingressos.com.br

R$ 60 (plateia/ inteira), R$ 30 (plateia/ meia), R$ 40 (frisa/ inteira), R$ 20 (frisa/ meia), R$ 30 (camarote 1º e 2º pavimento/inteira), R$ 15 (camarote 1º e 2º pavimento/meia), R$ 20 (camarote 3º pavimento/inteira), R$ 10 (camarote 3º pavimento/meia).

Mais informações: fb.com/thestoneramosoficial ou pelo telefone (92) 98105-9493

