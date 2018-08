Vogue Fashion’s Night Out acontecerá em setembro, em Manaus

Manaus - Os preparativos de mais uma edição do Vogue Fashion’s Night Out (VFNO) em Manaus já iniciaram. O VFNO 2018 promete vir cheio de novidades e acontecerá no dia 12 de setembro, a partir das 11h, na praça central do Shopping Ponta Negra.

A programação do Vogue Fashion’s Night Out contará com um dia inteiro de atrações tanto na praça de eventos quanto nas lojas do mall, como lançamento de coleções, desfiles, palestras, presenças VIPs, coquetéis, ações de degustação e shows musicais.

De acordo com a empresária Lenize Louzada, o evento será uma oportunidade para fortalecer o relacionamento com os clientes. “Ano passado foi um sucesso, realizamos lançamento de coleção, desfile, com direito a mimos e coquetel para nossos clientes e, em 2018, queremos repetir a dose”, adiantou.

Outro destaque é a presença de uma equipe de stilyst da Vogue que percorrerá pelo Shopping Ponta Negra e escolherá peças tendências nas vitrines e araras das lojas e, durante o evento, os clientes poderão identificá-las através das tag “Vogue Indica”, assim, será possível o consumidor montar looks com produtos que estão em alta na estação.

Criada em 2009 pela edição americana da revista Vogue, o VFNO está cada vez maior, chegando a mais cidades e atraindo multidões fashionistas aos shoppings e lojas participantes pelo mundo todo. Além de Manaus, neste ano, o evento acontece também em Goiânia e Brasília.

*Com informações da assessoria

