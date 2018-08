Planeta Rock traz shows de Frejat e Humberto Gessinger a Manaus

A segunda edição do Planeta Rock terá como atração os roqueiros Frejat e Humberto Gessinger e acontecerá no próximo dia 18 (sábado), no Studio 5 – Centro de Convenções (Av. General Rodrigo Otávio, 3373 – Crespo), a partir das 20h30. O projeto ainda recebe as bandas Monobase, Lotus e Shellter, juntas no mesmo palco.

Abrindo a noite dedicada ao rock, o cantor e compositor Frejat, um dos principais nomes do rock nacional, traz para Manaus a turnê “Tudo Se Transforma”, homônima da música que fez em parceria com Sérgio Serra e Maurício Barros.

Frejat sobe ao palco acompanhado pelos músicos Bruno Migliari (baixo e vocais), Marcelinho da Costa (bateria e vocais), Billy Brandão (guitarra e vocais) e Humberto Barros (teclados).

Outra grande atração será o cantor Humberto Gessinger que desembarca em Manaus com show do mais recente DVD/CD, “Ao Vivo Pra Caramba - A Revolta dos Dândis 30 anos” (Deck), que traz o registro da sua última turnê, além de um set acústico com quatro canções inéditas.

Para compor uma grande noite, três bandas amazonenses se apresentarão em grande estilo. Todas foram escolhidas por voto popular, através da internet, pelas redes sociais. A primeira a se apresentar é a novata no cenário musical do rock amazonense, a banda Monobase, que completa um ano de atividades agora em agosto. Em seguida é a vez das bandas Lotus e Shellter, com um repertório de clássicos do estilo, que se apresentam pela primeira vez juntas em um único show.

Serviço

Segunda edição do “Planeta Rock” apresenta Frejat e Humberto Gessinger

Data: 18 de agosto (sábado)

Local: Studio 5 – Centro de Convenções (Av. General Rodrigo Otávio, 3373 – Crespo)

Abertura dos portões: 20h

Horário previsto para início do show: 20:30h

Informações: (92) 99278-0626

Valores: Pista R$ 55 (2º lote/meia), Front Stage R$ 95 (3º lote/meia) e Mesas: setor “A” ao R$ 620 (1º lote/meia) e setor “B” R$ 540 (1º lote/meia) – Ambas para quatro lugares. O setor “C”, tem o custo de R$ 115 (lugar a mesa/1º lote/meia).

Vendas online: www.aloingressos.com.br .

Pontos de Vendas: stands de vendas da Alô Ingressos no Amazonas Shopping, Manauara Shoppings, Shopping Sumaúma e Via Norte.

*Com informações da assessoria

