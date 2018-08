Amazonas Beer Festival trará programação para o público cervejeiro

Manaus - Começa nesta quinta-feira (02), a primeira edição do Amazonas Beer Festival. O evento contará com stands de cervejas artesanais, shows musicais, opções gastronômicas, workshops e exposição. A proposta é oferecer aos visitantes uma experiência cervejeira inovadora.

O Amazonas Beer Festival acontecerá na Praça de Eventos da expansão do Amazonas Shopping, sempre de 10h às 22h, até o dia 12 de agosto. O encerramento será no Dia dos Pais.

O Amazonas Beer Festival, tem o objetivo de fomentar a indústria cervejeira do Estado. Por isso, marcas locais, como Boteco do Dedé, Cervejaria Rio Negro, Mahy e Cervejaria Império, estarão presentes no evento.

A programação musical também terá espaço especial na programação. Todos os dias terão shows de bandas de rock, jazz e blues.

Durante a feira, os visitantes poderão conhecer a Sala Cervejeira. No local, dividido em quatro ambientes, a história da cerveja é contada através de quadros. Na sala, terá mostruário de cervejas primitivas, as matérias-primas para fabricação da bebida, além de experiência sensorial, com mesas para degustação de aromas e sabores das cervejas.

Programação

Nesta quinta-feira (02) às 18h, o doutor em Biotecnologia e cervejeiro, Patrick Gomes de Souza, irá ministrar palestra sobre a História da Cerveja. Em seguida, às 18h30, o mestre cervejeiro Willace Azevedo Nascimento falará sobre o processo de fabricação das cervejas.

No Dia Internacional da Cerveja, na sexta-feira (03), às 18h, a beer sommelier Débora Camejo fala sobre Estilo e Escolas Cervejeiras. Às 18h30, Willace Azevedo conversará com o público sobre as curiosidades do Dia da Cerveja. No sábado (04), às 15h, Willace Azevedo irá desvendar os mitos e verdades da cerveja. Às 17h30, Patrick Gomes falará sobre o profissional cervejeiro no mercado de trabalho.

Domingo (05), às 15h, a palestra será sobre as Pesquisas e Inovações no Mercado Cervejeiro, com Patrick Gomes de Souza. No mesmo dia, às 17h30, Emanuel Claudio de Oliveira fala sobre a Associação de Cervejeiros Artesanais do Amazonas (Acerva).

Na próxima segunda-feira (06), às 18h, Willace Azevedo irá mostrar como harmonizar cerveja com queijos. Às 18h30, Débora Camejo mostrará como harmonizar cerveja com embutidos. No dia 07, às 18h, Débora Camejo mostrará como harmonizar a bebida com sobremesas. Em seguida, 18h30, os visitantes da feira vão poder viver uma experiência sensorial com cervejas.

Dia 08, a partir das 18h, as cervejarias locais Sarapó e Mahy apresentarão os seus produtos. No dia 09 é a vez das cervejarias Rio Negro e Battuta mostrarem as cervejas por elas produzidas.

Dia 10, às 19h, acontece a mesa redonda “Cena Cervejeira Artesanal no Amazonas”, com representantes da Acerva, Baré Brewers e Cervejarias locais. No dia 11, às 15h, a programação contará com uma aula show sobre Prática de Fabricação de Cerveja.

