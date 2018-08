‘Pitiú Textual’ trará novidades sobre o cenário artístico em Manaus

Manaus - No próximo dia 8 de agosto os internautas conhecerão a mais nova plataforma digital cultural, o Pitiú Textual das Artes. O projeto é uma iniciativa do artista Francisco Rider e do jornalista Jony Clay Borges e foi contemplado pelo edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus, lançado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A ideia do projeto é voltada à difusão de novidades e informações sobre o que acontece no cenário da dança, teatro e performance em Manaus e em outras cidades da região Norte.

Francisco Rider, um dos idealizadores do projeto, falou sobre a expectativa do lançamento do projeto, que visa não só a propagação de notícias e novidades sobre as artes cênicas, mas também preencher a lacuna sobre divulgação desta área nessa região.

“As expectativas são as melhores possíveis, porque sabemos que é uma novidade na nossa região, um site que trabalha com informações sobre o que acontece nos bastidores das artes cênicas. Queremos também, contribuir com a divulgação e a troca de experiências e ideias entre os diversos segmentos e cenários artísticos, e, claro, disponibilizar espaço para os artistas, grupos e companhias dos segmentos e ter a participação de todos os interessados”, pontuou Rider.

O site será composto por várias seções, que vão desde divulgação, até notícias e histórias. Artistas, coletivos e companhias artísticas poderão contribuir para o site informando sobre suas produções, atividades e ações que vêm realizando ou planejam realizar. Informações sobre história e trajetória artística, troca de experiências e ideias entre os diversos segmentos e cenários artísticos, além de artigos, resenhas e outros textos, estarão entre as várias seções do Pitiú Textual das Artes.

Já no primeiro mês, a seção de artigos será dedicada ao tema Arte/Ativismo, com textos do artista Francisco Rider, Profª. Dra. da PUC- SP Christine Greiner e do jornalista Alan Gomes. E, na sessão de entrevistas, os entrevistados serão os amazonenses: Márcio Souza, escritor e dramaturgo; o ator e diretor de teatro da Cia. Vitória Régia, Nonato Tavares; e a bailarina, professora do curso de dança da UEA e diretora da Cia. Índios.Com, Yara Costa.

“O projeto tem por objetivo aumentar e fortalecer a visibilidade, a produção textual e artística dos artistas locais, seja no âmbito nacional, seja em contexto fora do Brasil. Busca, também, promover o diálogo e a troca de experiências entre profissionais de diferentes circuitos artísticos, proporcionando a aproximação e o desenvolvimento desses polos pelo intercâmbio de vivências e saberes”, completou Francisco Rider.

