Malaba Jam Festival chega à sexta edição neste sábado (4) em Manaus

Manaus - Pela primeira vez, o Largo São Sebastião, no Centro de Manaus, será palco do Malaba Jam Festival (MJF), no próximo sábado (4). Nesta edição, além do tributo a Rafael Derzi, o Malaba, falecido há cinco anos, o festival homenageará os artistas Maurizio Torres, o Maumao, e Bob Medina, falecidos este ano.

Na lineup do MJF, Dj Kimono (Amazontribe) vs PH (Jacundá Crew); O Tronxo (jam com Marcelo Nakamura e Marcos Cileno); Gramophone (jam com Milton Cabocrioulo); Alaídenegão (jam com Frederico Ramos, crooner e garimpeiro da The Stone Ramos); Os Tucumanus e Jhonny Jack Mesclado. Nos intervalos os djs Tubarão e Portuga assumem as pick-ups.

Uma das organizadoras do Malaba Jam Festival, Lane Lima, destaca que, além de um encontro musical, o festival mantém sua finalidade social de arrecadar alimentos para o grupo Raio de Sol, que dá apoio voluntário às crianças portadoras de doenças do sangue, de baixa renda, em tratamento no Hemoam.

“Em todas as edições, o Malaba Jam Festival recebe doações de alimentos, como arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar, lata de leite em pó integral e complemento alimentar, com a finalidade de ajudar o Grupo Raio de Sol que apoia voluntariamente crianças portadoras de doenças do sangue, de baixa renda, em tratamento no Hemoam. Essas doações são a marca do MJF, por isso a importância da contribuição de todos. Teremos um ponto de coleta no evento”, ressaltou.

Segundo Lane, o festival vem crescendo a cada nova edição, tanto em relação ao público, quanto às doações. “Muitos não chegaram a conhecer o Malaba, inclusive, muitos chegam até nós para participar ajudando voluntariamente na organização. Me sinto muito agradecida por tudo o que o festival gera de energia boa e o sentimento de solidariedade”, comentou.

Programação

16h - Dj Kimo (Amazontribe) vs PH (Jacundá Crew)

17h - O Tronxo (jam com Marcelo Nakamura e Marcos Cileno)

18h - Gramophone (jam com Milton Cabocrioulo)

19h - AlaideNegão (jam com Frederico Ramos, crooner e garimpeiro da The Stone Ramos)

20h - Os Tucumanus

21h - Johnny Jack Mesclado

Nos Intervalos DJ Tubarão e DJ Portuga

Serviço

O que é: Malaba Jam Festival 6

Quando: No próximo sábado, 4 de agosto, às 16h

Onde: Largo São Sebastião, no Centro

Quanto: Gratuito

