Em casamento de amiga, Bruna Marquezine é homenageada por Neymar

Ao final do casamento de uma amiga, amigos aproveitaram para homenagear o a atriz em uma festa de pré-aniversário. | Foto: Reprodução/Instagram

Rio de Janeiro - A noite do domingo (29) foi muito bem aproveitada por Bruna Marquezine, que foi surpreendida com uma prévia do seu aniversário pelo namorado Neymar Jr. A comemoração teve a presença de diversas personalidades brasileiras com direito a uma faixa no céu, homenagem do craque à atriz.

"Feliz Aniversário. Te amo, preta", é o que dizia a faixa, consagrando o clima de amor ao fim da cerimônia de casamento da amiga de Bruna. O jogador do Paris St. German aproveitou que não vai poder estar na data oficial do aniversário devido a um jogo e antecipou seus votos de afeto.

O vídeo foi gravado por uma amiga de Bruna, que estava na festa, mostrando o momento em que o avião passa | Autor: Reprodução/Instagram

O look da moça estava despojado para a cerimônia matinal. À noite, quando a festa ainda estava rolando, a atriz mudou para o preto e apostou na naturalidade com uma sombra preta básica. A cantora Preta Gil comandou o palco da festa agitando os convidados. Isso, até Neymar pegar o microfone e cantar para Bruna. Veja o vídeo:

Neymar cantou o hit 'Dona Maria', adaptando-o para sua amada | Autor: Reprodução/Instagram

No meio da festa, Bruna fez uma confissão em seu story no Instagram, afirmando que a festa já durava 12 horas e que ainda estava longe de acabar. A atriz completa no próximo 4 de agosto 23 anos.

