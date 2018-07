Barbearias em Manaus vão além dos cuidados com barba, cabelo e bigode

Manaus - Em um mundo onde todos os dias as redes sociais nos apresentam incontáveis tipos de beleza, cuidar da aparência deixou há muito tempo de ser um capricho exclusivo das mulheres. Com a proposta de oferecer aos homens um lugar confortável e especializado em estética masculina, Manaus vem vivendo uma verdadeira explosão de releituras das tradicionais barbearias do Brooklyn, nos Estados Unidos. A ideia de montar um centro de beleza totalmente direcionado para homens vem mudando os conceitos masculinos de cuidados com o corpo.

Desde 2008 a barbearia Don Valiante atua em Manaus cuidando da beleza masculina dos amazonenses, mas há três anos o proprietário Roberto Filho sentiu a necessidade de reciclar o ambiente, quando percebeu um crescente movimento de homens que buscavam especializações estéticas direcionadas a cuidados específicos que o público masculino precisa.

“A aparência se tornou muito importante. Os homens passaram a cortar mais o cabelo, a desenhar a barba. Então fomos buscar referência em Nova Iorque, São Paulo e em outros grandes centros que já ofereciam esses serviços”, explica Roberto, sobre a montagem da barbearia que virou um complexo de estética.

O local foi pensado para imergir o cliente em um ambiente masculino onde as cores, os móveis e a decoração em geral compõe um ambiente onde os homens sintam-se seguros ao submeterem-se aos processos de beleza. Atualmente a Don Valiante conta com um processo de barbear que passa por seis fases: assepsia, esfoliação, toalha quente para abertura dos poros, hidratação, toalha gelada para o fechamento dos poros, e pós barba feita com rum.

A Barbearia Don Valiante está localizada na rua Rio Juruá, 345 - Vieiralves | Foto: Marcely Gomes

O ambiente conta ainda com bar e drinks autorais produzidos pela casa, além de uma variedade de cervejas brasileiras, belgas e artesanais. Um bistrô também funciona na barbearia onde os clientes podem aguardar seus procedimentos comendo um petisco. Apostando em uma decoração vintage, a Don Valiante também oferece sala de jogos com sinuca, música, e comercializa acessórios masculinos como pulseiras e produtos para o corpo e cabelo.

Os Barbeiros

Para Caio Magalhães, proprietário do centro estético masculino Os Barbeiros, a chegada das tradicionais barbearias na cidade também são reflexos de uma era digital onde a imagem passou a ter um valor social mais ativo.

“Acho que esse 'boom' aconteceu porque os homens entraram num espaço onde começaram a se cuidar mais esteticamente. A vaidade masculina mudou, hoje em dia é importante dizer que se cuida, mostrar que se valoriza. A gente tem diversos casos de clientes que fazem questões de tirar fotos durante o atendimento e postar nas redes sociais. A internet ajudou nesse processo”, conta Caio.

Barbearias em Manaus vão além dos cuidados com barba, cabelo e bigode | Foto: Marcely Gomes

As referências para a montagem do espaço foram coletadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami e Londres, com o objetivo de manter-se fiel as tradicionais barbearias de ‘toalha quente’, vanguarda nesse sistema. Na barbearia é possível aguardar o atendimento contemplando um bar com bebidas para todos os públicos, jogo de dardos, mesa de sinuca, jogos de tabuleiro e músicas.

Entre os serviços mais pedidos estão o tratamento da barba, cabelo, alinhamento de fios, tonalização, descoloração, pintura, limpeza de pele, massagem, depilação e até tatuagem. Para os pequenos que vão cortar o cabelo pela primeira vez, é emitido um certificado aos pais de ‘Primeiro Corte’. A vitrine do local também vende produtos masculinos para cabelo, acessórios, pulseiras, camisas, bonés, cintos, e objetos para decoração.

“A gente trabalha com o bem estar das pessoas e isso não tem preço. Aqui recebemos clientes que dizem há muito tempo não receber um tratamento tão tradicional e completo assim. Isso pra gente não tem preço”, finaliza o empresário Caio Magalhães.

Os Barbeiros - Vieiralves - está na Av. João Valério, 708 - Loja 6 | Foto: Marcely Gomes

