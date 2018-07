Escalafobéticos apresentam 'A Turma da Dona Maceta' neste sábado (28)

Manaus - A Cia de Atores Escalafobéticos, em atividade na cena teatral amazonense há 12 anos, lançará neste final de semana um novo selo de humor: A Turma da Dona Maceta. O trabalho deve marcar um novo momento na produção cômica local.

Sob a direção de Wallace Abreu, que também deverá dar vida a personagem que dá nome ao novo selo, os Escalafobéticos prometem apresentar um novo formato cênico, nunca antes trabalhado pela companhia.

“Em 2007 trouxemos para Manaus a linguagem do Stand Up Comedy, que explodia no Brasil, assim como anos depois passamos a trabalhar na cidade a vertente do teatro de improviso. Agora, com ‘A Turma da Dona Maceta’, traremos ao público amazonense um espetáculo no formato de ‘sitcom’, estilo que tem feito bastante sucesso em programas humorísticos da TV fechada no Brasil”, explica Abreu.

Em sua primeira temporada, “A Turma da Dona Maceta” deverá ser dividida em 5 partes, apresentadas sempre no último sábado de cada mês, entre julho e novembro, no Teatro Gebes Medeiros, no Centro de Manaus. Abreu explica que a turma deverá abordar uma temática diferente em cada apresentação, que dentro do conjunto, apresentam uma continuação da trama dos personagens.

Novos personagens

Quem já acompanha as atividades dos Escalafobéticos terá uma surpresa, já que os clássicos personagens da trupe – como a Miss Pé Rexé - não aparecerão em “A Turma da Dona Maceta”. “Esse é um grande desafio que assumimos. Temos uma história muito bonita com personagens que fizeram história no palco dos Escalafobéticos, mas precisávamos abrir espaço para novas criações”, explica Eduardo Gomes, ator da companhia, que em “Dona Maceta” deverá dar vida ao “encostado” Miquétson.

“O Miquétson é um personagem diferente de qualquer coisa que eu já tenha feito. Mas é uma aposta, principalmente por voltarmos a trabalhar com personagens masculinos, após um longo intervalo trabalhando somente com personagens femininas”, ressalta.

O trabalho conta ainda com a participação dos atores Omã Freire, Fábio Batista e Elyton Pereira.

Formato

Originalmente, o termo sitcom se destina a um tipo de produção cômica televisiva, gravada em teatros ou estúdios com plateias. Mesmo não sendo um produto televisivo, Abreu explica que a trama desenrolará como se estivesse sendo filmada. “Vamos assumir a brincadeira de que estamos nos bastidores da gravação deste programa. Por vezes, os atores desconstruirão seus personagens, estando em cena como personas reais”.

Outra novidade está relacionada a construção do cenário. “Os últimos trabalhos dos Escalafobéticos tem acontecido no espaço vazio, o quadro preto. Neste novo formato, o espaço será preenchido e trabalhado de forma realística ao ambiente em que estes personagens estão inseridos”, ressalta Abreu.

Serviço

O que: A Turma da Dona Maceta – Estreia

Quando: 28 de julho (sábado) às 19h

Onde: Teatro Gebes Medeiros (Av. Eduardo Ribeiro – Ideal Clube – Centro)

Quanto: R$10

*Com informações da assessoria

