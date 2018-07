Veja festivais folclóricos em bairros de Manaus no fim de semana

| Foto: Divulgação

Manaus - Oito festivais folclóricos agitam bairros de quatro zonas de Manaus neste fim de semana com tradição, folclore, comidas típicas, disputa de danças, shows e muita animação. Quatro iniciam nesta sexta, 27/7, e continuam nos próximos finais de semana, no mês de agosto, com o apoio da Prefeitura de Manaus.



Festival Folclórico de São José I

Um dos eventos do fim de semana é o 26º Festival Folclórico do São José 1, que acontece nos dias 27, 28, 29 de julho e 3, 4 e 5 de agosto, das 18h às 0h, no campo da Liga Esportiva do São José 1, na rua Engenheiro Vilar Fiúza, s/n, zona Leste.

De acordo com o organizador do evento, Flávio Tadeu de Araújo, cinco apresentações estão previstas para esta sexta, 27/7, entre quadrilhas tradicionais, alternativas e cômicas, dança nacional e dança nordestina.

No sábado, 28/7, além da apresentação dos grupos, haverá show da banda Bagaceiros do Forró. Já no domingo, 29/7, outros cinco grupos subirão ao tablado para animar o público. “É um festival tradicionalíssimo aqui no bairro e queremos manter a qualidade deste evento com uma programação para todo o tipo de público”, afirmou Flávio.

33º Festival Folclórico Gloriano



Outro festival que entrará pelo mês de agosto é o 33º Festival Folclórico Gloriano, que acontece nos dias 27, 28, 29 de julho e 3, 4 e 5 de agosto, das 20h à 1h, no campo do Sulamérica, na rua Plínio Coelho, ao lado do mercado municipal do bairro, na Glória, zona Oeste.



Festival Folclórico dos Gaviões

Também começam neste fim de semana e continuam no mês de agosto o Festival Folclórico dos Gaviões, na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, Jorge Teixeira 4, zona Leste, próximo ao Posto BR, das 18h à 01h; e o 22º Festival Folclórico da avenida Ipase, na rua Caballeira, esquina com a avenida Ipase, no bairro Compensa 1, zona Oeste.

Festivais em Japiinlândia, Petrópolis, e bairro São Francisco

Já os eventos que acontecem apenas neste fim de semana, de 27 a 29/7, são: o 32º Arraial da Paz, na rua José de Macêco com rua Travessa, s/n, bairro Japiinlândia, de 17h à 1h; o 19º Festival Folclórico da Praça Furtado em Petrópolis, na rua Raul Antony, nº 33, bairro Petrópolis, de 19h à 1h; e o Festival Folclórico Arraial do Villas 2018, na rua Sátiro Dias, entre as ruas Jonas da Silva e Joaquim Tanajura, bairro São Francisco, de 16h à 0h, todos na zona Sul de Manaus.

Festival Folclórico do Residencial Viver Melhor

Na zona Norte, o Festival Folclórico do Residencial Viver Melhor é quem comanda o agito, na avenida da Conquista com a avenida da Esperança e alameda B (feira coberta do Viver Melhor – Etapa 1), de 19h às 23h.

Para o mês de agosto, outros 23 festivais estão previstos, contemplados com apoio de palco, som, iluminação, tablado e banheiros químicos pelo Edital Nº 01/2018, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Programação

32º Arraial da Paz



Data: 27, 28 e 29 de julho



Horário: 17h à 1h



Local: Rua José de Macêdo com rua Travessa, s/n – Japiinlândia



26º Festival Folclórico do São José I



Data: 27, 28 e 29 de julho e 3,4 e 5 de agosto



Horário: 18h à 0h



Local: Rua Engenheiro Vilar Fiúza, s/n – São José 1 (Campo da Liga Esportiva do São José 1)



19º Festival Folclórico da Praça Furtado em Petrópolis



Data: 27, 28 e 29 de julho



Horário: 19h à 1h



Local: Rua Raul Antony, 33 – Petrópolis



Festival Folclórico no Residencial Viver Melhor



Data: 27, 28 e 29 de julho



Horário: 19h às 23h



Local: Avenida da Conquista com avenida da Esperança e Alameda B – Feira Coberta do Viver Melhor, Etapa 1



Festival Folclórico Campo dos Gaviões



Data: 27, 28 e 29 de julho e 3,4 e 5 de agosto



Horário: 18h à 1h



Local: Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão – Jorge Teixeira 4 (próximo ao Posto BR)



33º Festival Folclórico Gloriano



Data: 27, 28 e 29 de julho e 3,4 e 5 de agosto



Horário: 20h à 1h



Local: Rua Plínio Coelho (campo do Sulamérica), ao lado do mercado municipal do bairro – Glória



Festival Folclórico Arraial do Villas 2018



Data: 27, 28 e 29 de julho



Horário: 16h à 0h



Local: Rua Sátiro Dias, entre as ruas Jonas da Silva e Joaquim Tanajura – São Francisco



22º Festival Folclórico da Av. Ipase 2018



Data: 27, 28 e 29 de julho; 3,4 e 5 e 10, 11 e 12 de agosto



Horário: 18h à 0h



Local: Rua Caballeira, esquina com avenida Ipase – Compensa 1

