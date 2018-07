Conheça as sete cavernas turísticas mais bonitas do Brasil

Manaus - "Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza". A canção de Jorge Ben Jor sobre o Brasil reflete bem a diversidade de belezas do país. Praias, rios, cidades e até cavernas são atrativos turísticos para quem encontra vários países diferentes em um só país.



Atualmente, o Brasil conta hoje com 7547 cavernas, catalogadas pelo Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil (CNC), criado pela Sociedade Brasileira de Espeleologia com o objetivo de compilar todas as informações disponíveis sobre as cavernas brasileiras. Muitas delas, inclusive, são verdadeiras belezas naturais, e podem ser visitadas para o turismo.

Confira abaixo sete das cavernas mais lindas do Brasil para explorar!

1 ) Chapada Diamantina, Bahia

O parque se estende por várias cidades, oferecendo muitas opções, cada uma com a sua particularidade. | Foto: Reprodução/Internet

Esse é o destino obrigatório para quem gosta de cavernas. O parque se estende por várias cidades, oferecendo muitas opções, cada uma com a sua particularidade. Saindo da cidade de Lençóis, é possível acessar muitas delas, como as famosas Lagoa Azul e Pratinha, e outras belíssimas como a Gruta da Lapa Doce, Torrinha e Poço Encantado.



2) Grutas de São Miguel e do Lago Azul, Mato Grosso do Sul



Gruta de São Miguel está localizada em Bonito (MS), e por ser uma gruta seca, espanta o visitante por sua beleza. | Foto: Reprodução/Internet

Saindo da cidade de Bonito, você pode alcançar o complexo de grutas. Após chegar na primeira, abre-se um mundo subterrâneo, repleto de surpresas e cavernas alagadas. A mais bonita e famosa é a Gruta do Lago Azul, em comparação as Grutas de São Miguel são secas e assombram pela beleza.



3) Caverna do Diabo, Eldorado, São Paulo

Caverna do Diabo está no município de Eldorado Paulista (SP), encravado na Mata Atlântica. | Foto: Reprodução/Internet

A maior caverna do Estado de São Paulo fica no município de Eldorado Paulista. Em meio a Mata Atlântica está o Parque Estadual de Jacupiranga, onde a encontramos. As expedições acontecem de terça a domingo, e conta com escadarias e passarelas no interior, facilitando a visitação. Existem muitas estalactites e estalagmites no interior dela.



4) Morro Preto, Parque Estadual do Alto da Ribeira (Petar), São Paulo

Na caverna do Morro Preto, em São Paulo, foram encontrados vestígios de civilizações, indicando que ali habitaram povos primitivos. | Foto: Reprodução/Internet

O Parque Estadual do Alto da Ribeira (Petar) abriga a caverna do Morro Preto, que dentre as 350 catalogadas, é conhecida como mais bela do parque. Estima-se que a gruta servia como abrigo para povos primitivos, pois lá dentro foram encontrados vestígios de civilizações. Ao conhecer um lugar como este, tente imaginar todas as histórias vivenciadas por ali.



5) Terra Ronca, São Domingo, Goiás

Mais de 260 cavernas estão localizadas no complexo da Terra Ronca, em São Domingo, em Goiás. | Foto: Reprodução/Internet

Aqui, a terra não apenas "ronca", mas também estremece. Isso acontece por causa dos rios que atravessam a região e causam esse som, que acaba por dar origem ao parque. São mais de 260 cavernas no complexo. Lá, acontece uma vez no ano uma cerimônia religiosa do Bom Jesus da Lapa, transformando o local de 100m de altura em uma enorme catedral esculpida pela natureza.



6) Janelão, Januária, Minas Gerais

Caverna do Janelão está localizada no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, inaugurado em 1999. | Foto: Reprodução/Internet

Essa é uma caverna, por assim dizer, exclusiva, pois só pode receber a visitação de especialistas e pessoas autorizadas. Fica no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, criado no ano de 1999. A gruta é formada por uma série de arcos de pedras intercaladas por aberturas circulares que permitem a entrada de uma boa quantidade de luz, além do crescimento de árvores com mais de 60m de altura. Dentro dela ainda passa o rio Peruaçu.



7) Complexo Aroe Jari, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso

Complexo Aroe Jari é um dos passeios mais bonitos da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. | Foto: Reprodução/Internet

É um complexo de grutas de Arenito, com 1550m de extensão. É um dos passeios mais bonitos da Chapada dos Guimarães. A gruta Aroe Jari está ligada à Caverna Kyogo e à Lagoa Azul, todas interligadas por trilhas. No total, dá mais de 10km de caminhada.



