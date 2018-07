Chef amazonense participará de festival gastronômico em SP

O Festival ‘Fartura – Comidas do Brasil’ acontece nos dias 4 e 5 de agosto, no Jockey Club de São Paulo. Participarão do evento renomados chefs brasileiros, dentre estes, a chocolatier amazonense Talita Avelino.

Talita integrará o ‘Espaço Petiscos, Lanches e Doces’ e deverá apresentar no Festival seu ‘Brownie Amazônico’. “O convite veio há dois meses. Uma das curadoras do evento entrou em contato comigo para que eu integrasse a programação do evento, levando para o Festival um doce que tivesse como ingrediente base, um elemento da região amazônica.

Avelino explica que os escolhidos foram o cupuaçu e a castanha. “Esse doce é uma criação exclusiva para o ‘Fartura – Comidas do Brasil’. Após o evento ele entrará, temporariamente, no cardápio do Ateliê, para que o nosso público em Manaus possa saborear esta criação.

Durante o festival em São Paulo, os visitantes terão a oportunidade de experimentar os pratos, aprender o preparo das iguarias com aulas teóricas e interativas de grandes chefs nacionais, além de participar de ‘cozinhas ao vivo’ e levar produtos e ingredientes para casa.

Talita integrará o ‘Espaço Petiscos, Lanches e Doces’ do festival ‘Fartura – Comidas do Brasil’ | Foto: Marcely Gomes

Talita Avelino

Em Manaus, o Ateliê Talino Avelino está localizado na Av. Mário Ypiranga, 1506 – Adrianópolis, zona Centro-Sul da cidade. Avelino é formada em Gastronomia pelo Senac de São Paulo, cidade onde chegou a trabalhar com o renomado chef Alex Atala.

Quando retornou para a capital amazonense, 11 anos atrás, a chef começou a trabalhar no mercado de doces sob encomenda. “Com o sucesso que obtivemos nesse período, resolvi abrir a loja, há cinco anos, para atender meus clientes que já me cobravam um espaço para degustar minhas criações, não só em eventos”.

Hoje, além do sucesso do ateliê, a chocolatier é uma das profissionais mais procuradas na cidade em datas comemorativas como a Páscoa e o Natal. Seus doces além de sabor único, apresentam sofisticação na apresentação, o que torna seus produtos verdadeiros presentes.

