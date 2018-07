Funkeiro Gaab se apresenta em Manaus pela primeira vez

Manaus- A 40° Produções traz para Manaus o show do cantor Gaab na próxima sexta-feira (27), no projeto 'Funk-se - a batida do mundo'. É a primeira vez do artista na capital amazonense.

Gaab chega a Manaus justamente no dia em que lança seu novo álbum de trabalho, o ‘U’, cujo single 'Brisa Demais' já está disponível em todas as plataformas digitais. Ele garante que o sucesso não o deixa imune à ansiedade pré-shows pelo país.

“Na realidade, essa parada tem crescido de forma tão absurda que as músicas antigas parecem que são novas para muita gente, inclusive para galera de Manaus, onde nunca fui. Estou muito ansioso para ver como tudo vai acontecer aí", falou o cantor que também revelou já ter pesquisado mais informações sobre a cidade.

Leia também: Cantora amazonense Marcella Bártholo participará de filme nacional

Gaab começou a revelar seu talento ainda na adolescência. Aos 14 anos, já compunha e, hoje, aos 19, tem mais de 30 músicas gravadas por diversos cantores, como o Thiaguinho. Autodidata, ele contou que usava o estúdio do pai para as práticas musicais.

Funkeiro Gaab | Foto: Reprodução Facebook

“Nós não gostamos de misturar as coisas, mas meu pai me ajuda muito, mesmo que indiretamente. Hoje, eu enfrento o que meu pai já enfrentou e isso me deu muito mais coragem para que eu corresse atrás dos meus sonhos”, disse o artista.

Um dia antes do show no Copa, Gaab grava com o pai e ex-vocalista do grupo Os Travessos, Rodriguinho e o tio Amsterdã o DVD ‘Legado’ que, segundo ele, vai reunir contribuições das influências musicais de cada um no projeto.



A festa



O Funke-se vai ser realizado no palco da Chopperia Copacabana, localizada na Avenida do Turismo, a partir das 22h.

A festa conta ainda com shows dos DJs Felipe Segala e Ítalo Rodrigues, do cantor Jyou Rodrigues e da dupla sertaneja João Victor e Rodrigo.

Os ingressos podem ser adquiridos no Açaizeiro (Vieiralves), Bibi Cel (V8), Lojas Arco-Íris (shoppings Manauara e Amazonas), além do site www.partiubalada.com.br.

Com informações da assessoria*

Leia mais

Projeto ‘Roda na Praça’ inicia série de apresentações em Manaus

Artista amazonense ganha reconhecimento nacional como Drag Queen