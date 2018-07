Curso para influenciadores digitais acontece em Manaus

Influenciadores digitais têm cada vez mais peso nas escolhas do consumidor brasileiro na hora de fazer uma compra. Uma pesquisa realizada em março deste ano pelo Instituto QualiBest aponta que, para 49% dos entrevistados, a opinião das personalidades da internet é a segunda mais importante na hora de realizar uma aquisição. Ficando atrás apenas de amigos e parentes, que são a primeira fonte de opinião para 57% dos respondentes. Além disso, 76% deles dizem seguir pelo menos um influenciador digital. De olho nessa tendência de mercado, a Neotrends volta a oferecer em Manaus (AM) o curso ‘Blogueiro PRO’, para interessados em profissionalizar sua presença na rede.

O evento, que já movimentou 12 turmas em quatro cidades da Região Norte do Brasil, acontece no próximo dia 28 de julho, no Teatro Manauara. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no https://www.sympla.com.br/neotrends. “O conteúdo foi validado por mais de 400 alunos que passaram pelo curso e traz a mesma credibilidade de sempre, mas atualizado de acordo com as mudanças de cenário e mercado”, explica o publicitário Arnaldo Rocha, criador do Blogueiro PRO e profissional de Propaganda e Marketing com mais de 10 anos de atuação no mercado.

Na ocasião, Arnaldo, que é referência em tendências e marketing digital, trará noções importantes de planejamento estratégico para quem quer se tornar uma autoridade na internet. Além disso, o curso foi elaborado para gerar negócios através de conteúdo.

Em 8 horas de evento, os participantes terão acesso a informações atualizadas sobre: cenário e tendências de mercado para influenciadores digitais; empreendedorismo; ferramentas essenciais para blogs e redes sociais; estratégias de conteúdo para internet; redação criativa; fotografia e direção de arte; métricas e indicadores de performance; SEO para blogs e muito mais.

