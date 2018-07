Wesley Safadão quebra silêncio e fala sobre acusações da ex-mulher

Na tarde desta terça-feira (24), o cantor Wesley Safadão usou sua conta no Instagram para “abrir seu coração” sobre um assunto de sua vida particular que repercutiu na última semana, que envolve gastos com seu filho e sua ex-mulher.

Emocionado, o cantor diz que toda história tem três lados: “duas versões e a verdade”. Wesley diz que está sendo julgado por algo que não cometeu. “Muita gente conhece a minha história, sabe que eu não nasci em berço de ouro e sabe o quanto eu lutei pra chegar aqui”.

O cantor falou sobre a separação em 2012 e sobre o processo judicial que definiu o valor da pensão que ele deveria pagar ao filho. Ele afirma ainda que em 2015, quando teve um aumento em seus ganhos, passou a pagar um valor extra, junto ao já acordado pelo juiz em 2012.

“Meus filhos não precisam passar por isso. Minha família não precisa passar por isso. Nem tudo que vocês leem, deve ser levado em conta. Eu não sou um cara perfeito, mas desde que eu comecei a colocar Deus na minha vida, eu tenho um casamento blindado”.

“Me sinto muito triste por ser julgado por algo que eu não sou. Quero agradecer aos meus amigos e meus fãs. Vocês são meu maior patrimônio. Obrigado por tudo”, finaliza.

