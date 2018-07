Concerto marca abertura da Virada Sustentável Manaus

O Teatro Amazonas receberá nesta quinta-feira (26), a partir das 20h, a cerimônia de abertura da Virada Sustentável Manaus 2018 com uma apresentação especial da Amazonas Band. A entrada será gratuita.

A solenidade apresentará ao público o conceito e as atividades que serão realizadas durante a Virada Sustentável Manaus, que ocorrerá sábado (28) e domingo (29), em todas as zonas da cidade. Nesta edição, o festival deve mobilizar mais de 350 voluntários, em aproximadamente 250 atividades gratuitas, com organização da Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

“É o momento de reunir as pessoas envolvidas nesta grande mobilização e celebrar junto à população a chegada de mais uma edição do festival. A Virada Sustentável tem entre seus diversos propósitos a missão de promover o acesso e a democratização da cultura”, explica a coordenadora do festival, Paula Gabriel.

Para o concerto, a Amazonas Band preparou um repertório com ênfase para a música popular brasileira de mestres como Jobim, Vinicius de Moraes e Caymmi, além de obras de compositores internacionais como Jay Beckstein e Frank Mantooth.

“A Amazonas Band, esteticamente falando, insere-se no universo popular, atingindo um público bem variado. Ficamos muito felizes por termos sido escolhidos para fazer parte deste que é um grande movimento, uma causa importante a favor da floresta, da biodiversidade, dos valores sociais e das questões relacionadas ao bem-estar dos povos da Amazônia, questões cruciais para a vida em escala planetária”, destaca o diretor artístico da banda, Rui Carvalho.

Sobre a Virada

A concepção temática da Virada Sustentável é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que envolvem questões como educação de qualidade, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, consumo e produção responsáveis, água potável e saneamento.

O festival tem a proposta de disseminar uma visão alegre e inspiradora da sustentabilidade e ocupará diversos pontos da cidade como parques públicos, centros culturais, museus, praças, terminais de ônibus e feiras, com atividades culturais e educativas abertas ao público. A programação completa pode ser conferida no site: www.viradasustentavel.org.br/manaus.

Serviço

O que: Abertura da 4ª Virada Sustentável Manaus

Quando: Quinta-feira, dia 26 de julho

Horário: A partir das 20h

Onde: Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião, Centro

Entrada: Gratuita

