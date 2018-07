Usina Chaminé recebe espetáculo experimental ‘Noite de estreia’

O Grupo Garimpo apresentará neste fim de semana seu novo trabalho na capital amazonense: uma versão inédita do espetáculo experimental “Noite de estreia”. As apresentações vão acontecer no Teatro Usina Chaminé, nos dias 28 e 29 de julho, com duas sessões diárias, às 18h e às 19h. Os ingressos poderão ser adquiridos no local a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Na peça, uma noiva, acompanhada da mãe, do organizador de cerimônias e do cinegrafista, está prestes a se casar. Mas, esperando o momento para a entrada na igreja, ela tem uma crise existencial. Para o diretor Ricardo Libertini, “Noite de estreia” é uma experiência que reflete sobre o fracasso, a precariedade e o fazer artístico e teatral em Manaus e no País.

“O projeto é independente e um dos que eu considero mais difíceis quanto à montagem e execução. Ele já aconteceu três vezes no Rio de Janeiro, sendo uma delas em um festival e outra em uma mostra de teatro da PUC, e agora faremos com o elenco e a equipe de Manaus”, comenta.

Jogo de cena

O diretor também explica que “Noite de estreia” é inspirado em “Openingnight”, longa-metragem de John Cassavetes lançado em 1977. “Mas a peça não é uma adaptação do filme”, ressalta. Segundo ele, o espetáculo foi concebido para ter duas versões: uma mais longa e outra mais compacta, sendo que está última é a que será apresentada em Manaus. As sessões na Usina Chaminé terão aproximadamente 25 minutos.

O elenco conta com Ítalo Almeida, Maria Moraes, Tainá Lima e Vanessa Pimentel. A assistente de direção de arte Teti Belém, o fotógrafo Alonso Junior também, a equipe do teatro e outros colaboradores também estarão em cena atuando em suas funções para o público, dentro e fora da sala de espetáculos.

Serviço

O quê: “Noite de Estreia”

Onde: Teatro Usina Chaminé (Av. Lourenço da Silva Braga, Centro)

Quando: Dias 28 e 29 de julho, às 18h e 19h

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Class. Indicativa: 12 anos

Lotação máxima: 50 pessoas

