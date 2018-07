Demi Lovato é hospitalizada após overdose de heroína

Demi Lovato foi levada a um hospital de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, após ter uma overdose de heroína. As informações são do TMZ.

De acordo com fontes ouvidas pelo site, Demi estava em uma casa em Hollywood Hills quando a emergência foi chamada. Ela foi atendida pouco antes do meio dia (no horário local) desta terça-feira (24), e está internada em um hospital. Não se sabe qual o estado de saúde da cantora.

Quando mais jovem, a artista foi alcoólatra e viciada em cocaína, até que começou a se tratar. Em março deste ano, ela fez uma publicação no Twitter comemorando os seis anos de sobriedade e, em junho, ela lançou a música Sober (sóbria, em português), na qual ela faz um pedido de desculpas por não estar mais sóbria.

