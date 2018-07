Cantora amazonense Marcella Bártholo participará de filme nacional

Morando há cinco meses no Rio de Janeiro, onde está se dedicando à carreira nacional e ao aprimoramento profissional, a cantora amazonense Marcella Bártholo está com dois projetos a serem lançados nacionalmente. Ela aceitou o convite e já está participando da produção de “Popstar – O sonho continua”, filme que reúne elenco de jovens talentos. Além disso, “Dream – o musical”, apresentado pela primeira vez em junho do ano passado, em Manaus, chegará aos palcos cariocas.

O filme “Popstar – O sonho continua” está sendo produzido pela Agência Cintra, do Rio de Janeiro. Estão no projeto, junto com Marcella, os atores Thomaz Costa, que participou de novelas no SBT, entre elas, Carrossel, Gabriel Moura, que atualmente faz parte do elenco da novela Malhação – Vidas Brasileiras, da Globo, Brunno Pastori e Vicky Valentim, que já participaram do “The Voice Kids”, Giulia Ayumi, semi-finalista do Ídolos Kids, da rede Record, além de Maju Tatagiba e Rapha Oliver.

A produtora do filme, Monik Macedo, conta que o projeto foi aprovado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e está em fase de captação de recursos. “O piloto foi gravado e a expectativa é que no início de 2019 possamos começar a rodar o filme pra valer”, adiantou.

O filme “Popstar – O sonho continua” conta a história de duas bandas, uma formada por meninos e outra por meninas. Segundo Marcella, a boyband já alcançou o sucesso, mas a relação dos integrantes não está boa. “Eles deixam que o ego tome conta e esquecem a amizade que os uniu no início da carreira”, detalhou.

A produtora da banda, vivida pela atriz Simone Soares, tem a ideia de mandar os jovens para uma casa no interior, sem internet e nenhuma outra forma de comunicação, o que obriga os músicos a interagirem entre si. No local, vivem quatro meninas que, juntas, formam uma girlband que ainda não alcançou sucesso nacional. Um concurso de música que será realizado na cidade é o pontapé para a mudança na carreira das duas bandas.

Marcella interpreta Ana, uma menina doce e estudiosa, que acaba sendo responsável por manter as garotas da banda sempre com o pé no chão. “Estou encantada com a personagem e muito feliz por fazer parte desse projeto”, frisou.

Dream – Outra novidade na carreira de Marcella, que tem apenas 16 anos, é a aprovação de “Dream – o musical”, pelo Ministério da Cultura, para captação de recursos através da Lei Rouanet. Dessa forma, as empresas que investirem na produção do espetáculo que será exibido no Rio de Janeiro poderão ser beneficiadas com os incentivos fiscais previstos em lei. Isso, diz ela, facilita bastante para a captação de recursos, o que não é fácil no Brasil. O objetivo da Lei Rouanet é estimular o apoio da iniciativa privada ao setor cultural. O governo abre mão de parte dos impostos, para que esses recursos sejam investidos na cultura.

Marcella explica que a produção do musical, no Rio de Janeiro, está em fase de captação de patrocinadores. “A expectativa é que, em breve, já possamos anunciar a data da apresentação”, disse ela, ressaltando que “Dream” é um projeto muito especial e apresentá-lo numa cidade que é um dos mais importantes centros culturais do país, como o Rio de Janeiro, será a realização de um sonho.

Com roteiro musical de sua própria autoria, “Dream – o musical” apresenta toda a versatilidade de Marcella, cantando, atuando e dançando no palco. O espetáculo, promovido pela Two Talent e Apolo Produções, possui um setlist com 18 músicas, contendo sucessos como ‘I put a spell on you’ (Annie Lennox) e ‘That´s my girl’ (Fiffith Harmony), que marcaram a participação de Marcella na edição de 2017 do programa “The Voice Kids”, da Rede Globo.

