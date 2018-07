Cine & Vídeo Tarumã: décadas de resistência no cineclubismo em Manaus

Manaus - Fiel a um movimento de resistência pela sobrevivência do cinema, o professor de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Tom Zé Costa, desenvolve na academia o projeto de extensão ‘Cine & Vídeo Tarumã’. A pauta tem o objetivo de resgatar entre os universitários, o respeito e o desejo de consumo por materiais audiovisuais que fogem das plataformas digitais, onde cada vez mais são oferecidos catálogos recheados de filmes e séries, por vezes driblando as próprias estreias nos cinemas.

O projeto completa 28 anos desde que foi institucionalizado na universidade como projeto de extensão, mas a ideia de possibilitar acessibilidade ao cinema como forma de fomento à arte data dos anos 80, quando o professor - cinéfilo assumido - já atuava no cenário por meio de um Cineclube formado por ele e outros docentes que resistiam contra o movimento de retirada dos cinemas do Centro da capital.

Na época, as sessões aconteciam aos sábados na Faculdade de Medicina, no Centro de Manaus. A iniciativa também funcionava de forma itinerante e exibia filmes em diferentes bairros da cidade, quando solicitados.

“Nos anos 80 a gente teve um movimento de ‘cineclubismo’ muito positivo em Manaus, onde as pessoas começaram a protestar pela retirada das salas de cinema no Centro da cidade e começaram a fazer sessões particulares de filmes que chegavam até outros bairros. Nós levávamos o material ainda em película. Até 1985 esse movimento ainda era bem ativo na cidade, até que levamos a proposta para dentro da Universidade”, explica Tom Zé.

As sessões acontecem sempre às 12h30, no Auditório Rio Negro | Foto: Reprodução

Em 1990 o ‘Cine & Vídeo Tarumã’ chega à Ufam como projeto de extensão da grade curricular do curso de jornalismo. Dessa vez, a iniciativa buscava envolver os alunos na mesma temática que levou os professores às ruas na década de 80. Institucionalizado, o projeto passou por adaptações e estruturou-se para apresentar aos discentes temas de filmes específicos por semana.

Mostras especiais de filmes estrangeiros, vencedores de prêmios internacionais, produções independentes e também nacionais, passaram a ser exibidos três vezes por semana. A proposta também passou a oferecer rodas de debate entre os espectadores e o professor ao final das exibições. O momento marcou uma nova era entre os cinéfilos de Manaus.

“Entre as exibições especiais que começamos a oferecer, lembro-me do ‘Cinema pela Verdade’ onde passávamos obras audiovisuais entre filmes e documentários que falavam sobre a época da ditadura, seus prejuízos sociais e os reflexos percebidos até hoje desse sistema político. Foi um momento em que muitas pessoas de fora da academia iam até lá para consumir esse material, discutir sobre ele e, consequentemente, se encantavam pelo ‘Cine & Vídeo Tarumã", conta o professor.

Para Tom Zé, atualmente a maior dificuldade enquanto incentivador da sétima arte é a batalha que vem travando contra a dominação audiovisual privada, desencadeada pelas plataformas digitais, que oferecem de forma online conteúdos que as vezes ainda nem saíram do cinema, como no caso dos sites 'piratas'.

“O projeto ainda tem um público cativo que semanalmente está presente nas sessões apresentadas, mas a internet tem sido uma faca de dois gumes nesse processo de contemplação do cinema. As pessoas já não reparam mais em detalhes de produção como cor, som, plano de câmera, e isso é alma do cinema. A gente busca conscientizar os alunos dentro de sala de aula para que esse entendimento seja posteriormente compartilhado por eles na intenção de que o verdadeiro amor por essa arte não morra”, completa o jornalista e cinéfilo de carteirinha.



O projeto Cine & Vídeo Tarumã é uma atividade de extensão do Departamento de Comunicação Social da UFAM, com sessões que acontecem sempre às 12h30, no Auditório Rio Negro, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, localizado no setor Norte do Campus Universitário. As sessões são gratuitas e recebem apoio cultural da Take Vídeo Locadora.

